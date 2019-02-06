2019-02-06T02:24:13+03:00
Телевизор

Всем миром против зомби

Посмотрите, с какой скоростью все вокруг превращается в прошлое. Вчерашние хиты крутят по радио «Ретро», а имена главных актеров в твоей жизни уже неизвестны тем, кто моложе 30
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Новые «12 стульев»: Павел Прилучный и Ирина Муромцева. Фото: Максим ЛИ/Первый каналНовые «12 стульев»: Павел Прилучный и Ирина Муромцева. Фото: Максим ЛИ/Первый канал
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Супермодный Юрий Дудь с удивлением смотрит «Неоконченную пьесу для механического пианино» и оказывается безоружным перед Никитой Михалковым, шутить над которым молодежь начинает, едва научившись ходить без памперсов.

Ваш... наш мир утекает сквозь пальцы, отчаянно цепляясь за современность старыми фильмами, песнями. Причем самые глупые из них становятся безмерно дорогими и важными. У старого кино всегда отличные рейтинги, и, мне кажется, в стотысячный раз просматривая «Кавказскую пленницу», мы участвуем в религиозном действе. Как будто пытаемся сохранить так то, что нам дорого. То, чем мы жили и что хотели бы сохранить для наших детей.

Получается с трудом. Со всех сторон по куску, по два от нас отрывают Ольги Бузовы, экстрасенсы, матерящиеся блогеры и лающие чудовища из политических ток-шоу... Это похоже на атаку зомби. Эти зомби, конечно, пропадут с рассветом или их сменят новые вурдалаки. Но пока они с успехом превращают в старье все, что нам дорого.

«Главная роль» - не идеальный проект. Но он про очень правильное кино. Комичные, нелепые кривлянья звездных участников в очередной раз подчеркивают, как тонко, точно, ярко отыгрывали свои эпизоды великие актеры. И довольно суровые арбитры (по сравнению с откровенно комплементарным судейством других проектов), вежливо, как нерадивым студентам, объясняют и участникам, и нам, как и что было сыграно. И почему это было гениально. Впрочем, мы и так видим.

Первый выпуск предварили показом «Кавказской пленницы». И за это тоже спасибо «Главной роли».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Листая старые могилы

Сергей ЕФИМОВ

В шоу «Главная роль» известные теледеятели, а также певцы и певицы разыгрывают знаковые сценки из культовых советских фильмов: Яна Чурикова вжилась в образ Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа», Дмитрий Дибров стал товарищем Сааховым из «Кавказской пленницы», Наталья Подольская изобразила дворовую девку Фимку из «Формулы любви» и т. д (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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