На фото - парус одинокий...

Парусники... Настоящие аристократы морей. Смотреть на этих белокрылых красавцев без замирания сердца нельзя, а не смотреть - невозможно. Особенно когда они попадают в объектив великолепных фотохудожников - Юрия Масляева, Александра Алякринского и Александра Кильмета -членов Морского фотографического собрания.

Сколько себя помнят, они снимают парусные суда, которых в мире осталось не более сотни. И - что примечательно - их немало в России: «Крузенштерн», «Паллада», «Седов» и многие другие романтические натуры.

«Старт». Черноморская регата больших парусников в 2016 году, Сочи. Фото Александра Кильмета

«Фрегат «Паллада». Трансатлантика». Парусник борется со стихией. Фото Юрия Масляева

Фотографы ходили на этих кораблях и тянули лямку наравне с моряками. Может быть, именно поэтому от этих изображений веет морской свежестью...

Копия шхуны петровских времен на Соловках. Фото Александра Алякринского

Снимки из серии «Аристократы мореи?» выставлялись в России и за рубежом. Скоро их покажут в Германии, Чехии, Португалии и Испании. А до 17 февраля их можно увидеть в Москве в Центральном доме художника.

«Барк «Крузенштерн». Запуталось солнце в парусах. Фото Юрия Масляева

ЦДХ, м. «Парк культуры», ул. Крымский Вал, 10.

Время работы 11.00 - 19.00.

Цена: от 350 до 400 руб.

Так выглядит парусный аврал. Фото Александра Алякринского

«Одержимые морем». Барк «Крузенштерн» и маленькая яхта на Сочинской регате 2016 года. Фото Александра Алякринского

НЕ ПРОПУСТИ

Продолжается прием работ на юбилейный, V фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Работы участников будут оцениваться в 12 номинациях, среди которых появилась новая - «Снято на смартфон».

Побороться за победу в фотоконкурсе смогут и дети в возрасте от 5 до 16 лет. Для них запущено отдельное соревнование «Самая красивая страна глазами детей».

Работы принимаются до 31 марта.

Все подробности и правила - на сайте photo.rgo.ru.

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