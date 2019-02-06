2019-02-06T02:51:47+03:00
Дом. Семья

На фото - парус одинокий...

Самые красивые фотографии парусников в мире делают россияне
Евгений САЗОНОВ
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Фото Александра АлякринскогоФото Александра Алякринского
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Парусники... Настоящие аристократы морей. Смотреть на этих белокрылых красавцев без замирания сердца нельзя, а не смотреть - невозможно. Особенно когда они попадают в объектив великолепных фотохудожников - Юрия Масляева, Александра Алякринского и Александра Кильмета -членов Морского фотографического собрания.

Сколько себя помнят, они снимают парусные суда, которых в мире осталось не более сотни. И - что примечательно - их немало в России: «Крузенштерн», «Паллада», «Седов» и многие другие романтические натуры.

«Старт». Черноморская регата больших парусников в 2016 году, Сочи. Фото Александра Кильмета

«Старт». Черноморская регата больших парусников в 2016 году, Сочи. Фото Александра Кильмета

«Фрегат «Паллада». Трансатлантика». Парусник борется со стихией. Фото Юрия Масляева

«Фрегат «Паллада». Трансатлантика». Парусник борется со стихией. Фото Юрия Масляева

Фотографы ходили на этих кораблях и тянули лямку наравне с моряками. Может быть, именно поэтому от этих изображений веет морской свежестью...

Копия шхуны петровских времен на Соловках. Фото Александра Алякринского

Копия шхуны петровских времен на Соловках. Фото Александра Алякринского

Снимки из серии «Аристократы мореи?» выставлялись в России и за рубежом. Скоро их покажут в Германии, Чехии, Португалии и Испании. А до 17 февраля их можно увидеть в Москве в Центральном доме художника.

«Барк «Крузенштерн». Запуталось солнце в парусах. Фото Юрия Масляева

«Барк «Крузенштерн». Запуталось солнце в парусах. Фото Юрия Масляева

ЦДХ, м. «Парк культуры», ул. Крымский Вал, 10.

Время работы 11.00 - 19.00.

Цена: от 350 до 400 руб.

Так выглядит парусный аврал. Фото Александра Алякринского

Так выглядит парусный аврал. Фото Александра Алякринского

«Одержимые морем». Барк «Крузенштерн» и маленькая яхта на Сочинской регате 2016 года. Фото Александра Алякринского

«Одержимые морем». Барк «Крузенштерн» и маленькая яхта на Сочинской регате 2016 года. Фото Александра Алякринского

НЕ ПРОПУСТИ

Продолжается прием работ на юбилейный, V фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Работы участников будут оцениваться в 12 номинациях, среди которых появилась новая - «Снято на смартфон».

Побороться за победу в фотоконкурсе смогут и дети в возрасте от 5 до 16 лет. Для них запущено отдельное соревнование «Самая красивая страна глазами детей».

Работы принимаются до 31 марта.

Все подробности и правила - на сайте photo.rgo.ru.

«КП» выпустила полное собрание сочинений В. М. Пескова. Трогательные очерки и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно в фирменном магазине «Комсомолки» или заказать в интернет-магазине shop.kp.ru. Адрес фирменного магазина: ст. м. «Динамо», Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1.

Собрание сочинений В. М. Пескова. Том 3. Ржаная песня

Собрание сочинений В. М. Пескова. Том 3. Ржаная песня

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.

ИСТОЧНИК KP.RU

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