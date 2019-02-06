2019-02-06T12:45:59+03:00
Общество

К зданию Тверского суда Александра Кокорина пришли поддержать два фаната с плакатами

19-летние ребята протестуют против продления ареста футболиста
Семен ЕЛЕНИН
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В соцсетях накануне раздавались призывы поддержать футболистов, однако к зданию суда пришли только два болельщикаВ соцсетях накануне раздавались призывы поддержать футболистов, однако к зданию суда пришли только два болельщикаФото: Александр РОГОЗА
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В Тверском суде 6 февраля рассмотрят ходатайство следователя о продлении ареста братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Напомним, всех четверых обвиняют в «хулиганстве» и «побоях». Им грозят реальные сроки.

В соцсетях накануне раздавались призывы поддержать футболистов, однако к зданию суда пришли только два болельщика - 19-летние Никиты оказались персональными поклонниками Александра Кокорина. У них в руках - листы ватмана, на которые наклеены фотки из Инстаграма форварда «Зенита».

- Сначала мы протестовали против продления ареста в соцсетях, но там нас никто не слышит, - заявил корреспонденту «КП» один из болельщиков, Никита Барсуков. - Поэтому мы пришли сюда.

Ребята уверены, что нет никаких оснований держать фигурантов «дела футболистов» под стражей. Оба рассказывают, что уже несколько лет персонально следят за карьерой Кокорина-старшего. Он их кумир.

- Во-первых, сейчас это один из самых результативных футболистов сборной России и «Зенита», - объяснил Барсуков. - Он приносил бы больше пользы на футбольном поле, чем СИЗО. Во-вторых, Александр тратит большие суммы на благотворительность, просто это не афишируют.

Адвокаты футболистов рассчитывают, что сегодня всю четвёрку выпустят либо под домашний арест, либо под залог.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Нападающий ФК "Зенит" извинился перед коллегами и болельщиками, а также поблагодарил их за поддержку (подробности)

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КСТАТИ

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Известные российские футболисты вот уже почти 4 месяца под стражей в «Бутырке» (СИЗО №2). Напомним, что в ночь с 8-го на 9 октября 2018 года они устроили адскую гулянку. Со стриптизом, алкоголем и драками. Сначала досталось водителю ведущей «Первого канала» Сергею Соловчуку(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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