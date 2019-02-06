Пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича: прямая онлайн-трансляция

Бывший президент Украины Виктор Янукович, которого украинский суд ранее признал виновным в государственной измене, примет участие в большой пресс-конференции, начало которой запланировано на 14:00 московского времени.

Пресс-конференция Януковича.Бывший украинский президент Виктор Янукович комментирует вынесенный ему судебный приговор по делу о государственной измене. Напомним, политика заочно приговорили его к 13 годам лишения свободы.

В ходе общения с журналистами экс-глава незалежной ответит на вопросы журналистов о вынесенном ему приговоре, а также на другие вопросы, связанные со сложившейся сегодня ситуацией на Украине.

Напомним, что 24 января Оболонский районный суд Киева заочно вынес приговор экс-президенту страны Виктору Януковичу. Судья признал его виновным по обвинению в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы.

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