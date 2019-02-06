Сенат предлагает лишить виз и заморозить транзакции союзникам Сирии

Сенат США большинством голосов принял законопроект об «Укреплении безопасности Америки на Ближнем Востоке». За инициативу республиканца Марко Рубио проголосовали 77 человек. Против - 23. Среди прочего на 50 страницах документа расписаны очередные санкции против правительства и ЦБ Сирии и стран, которые помогают Дамаску в военной сфере, по поставкам запчастей для самолетов, а также в торговле нефтью. Речь идет прежде всего о России и Иране.

В качестве карательных мер приводится экономическое давление (заморозка транзакций и счетов) и невозможность получения виз.

Теперь законопроект отправлен на утверждение Палаты представителей Конгресса, контролируемой демократами. Свою подпись также должен поставить президент страны Дональд Трамп. Однако демократы уже встали в позу - их лидеры сказали, что не только не поддержат предложения, но даже не будут их рассматривать. Дело в том, что помимо экономического давления на Москву и Тегеран, Рубио призывает Трампа отказаться от вывода американских войск из Сирии. Кроме того, он предлагает разрешить властям США разрывать все деловые связи с юридическими и физическими лицами, которые призывают к экономическому и политическому давлению на Израиль (добиваясь тем самым прекращения оккупации палестинских земель). В Палате представителей считают, что это нарушает свободу слова.

ДЕМОКРАТЫ ВВЕЛИ СВОИ САНКЦИИ

Это произошло в конце января. Палата представителей Конгресса США применила меры к тем, кто финансирует сирийское правительство, причём речь идёт не только о военных объектах или структурах службы безопасности, но и о финансовой помощи местному Центробанку.

АМЕРИКАНСКИЕ ПОЛИТИКИ НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ

- Подобные инициативы за последние годы участились, - рассказал «КП» политолог-американист Виктор Олевич. - Дело в том, что некоторые республиканцы считают Трампа неэффективным управленцем. Кроме того, противостояние внутри американских элит нарастает. Мы можем наблюдать две линии конфронтации - Белый дом против конгресса и республиканская партия против демократической. К тому же есть целый ряд республиканцев, которые действуют против президента - давят на него по целому ряду внешнеполитических и внутриполитических вопросов.

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