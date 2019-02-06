2019-02-06T16:51:02+03:00
Экономика

За что Медведев снял главного строителя платных дорог

После проверки Счетной палаты у госкомпании «Автодор» сменился руководитель
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Согласно официальной версии, Сергей Кельбах покинул пост руководителя "Автодора" по собственному желанию. Фото Сергей Савостьянов/ТАСССогласно официальной версии, Сергей Кельбах покинул пост руководителя "Автодора" по собственному желанию. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС
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По официальной версии, прежний начальник госкомпании «Российские автомобильные дороги» (Автодор) Сергей Кельбах ушел по собственному желанию. Сотрудники организации подтверждают, что чиновник писал Дмитрию Медведеву такое заявление.

Реальной причиной отставки, скорее всего, стало недовольство Путиным затянувшегося строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Еще осенью прошлого года президент поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, как идет создание магистрали в Подмосковье.

О заведенных уголовных делах пока ничего не слышно. Зато Счетная палата результаты проверки обнародовала — нарушений немало.

По мнению контролеров, сроки строительства срываются (ЦКАД начали в 2014 и должны были целиком завершить в 2018 году) из-за низкого качества проектирования и медленному изъятию земельных участков.

- С проектной документацией беда, - рассказал «КП» источник в «Автодоре». - Главэкспертиза утвердила цену проекта. Но оказалось, что уложиться в лимит невозможно — в Подмосковье нет нужного щебня и песка. Их приходится возить из других регионов. Это дорого, утвержденная цена этого не предполагает. Подрядчики за свой счет щебень из Карелии возить не будут. Все это затягивает строительство. По несколько лет нам приходится договариваться с газовиками, нефтяниками о переносе коммуникаций.

Счетная палата нашла случаи бессмысленных трат. «При подготовке территории для строительства Автодор потратил 415 млн. руб. на переустройство коммуникаций. Однако оплаченные работы остались не востребованы из-за изменения плана переустройства», - говорится в документах проверяющих.

Теперь ЦКАД планируют достроить в 2021 году. Цена проекта все время увеличивается. Окончательную стоимость оценить сложно, так как работы еще непочатый край. Изначально на дорогу хотели потратить 300 млрд. руб.

На место Кельбаха главой «Автодором» назначен его заместитель Вячеслав Петушенко. Удастся ли новому руководителю уложиться в пересмотренную смету и сроки, неизвестно. Но в правительстве на это надеются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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