Виторган показал маленькую дочку от любимой женщины

Эммануил Виторган обожает свою жену и маленькую дочку. И вот 6 февраля, в день рождения супруги, знаменитый артист решился показать всему миру свое счастье.

На официальной страничке в социальной сети Instagram 79-летний Эммануил Виторган опубликовал фотографию 57-летней супруги Ирины Млодик и маленькой дочери Этель. Он продемонстрировал крупным планом лицо наследницы. На фото Ирина нежно целует малышку.

emmanuil_vitorgan Эммануил Виторган называет дочку куколкой

"Сегодня день рождения моей Ириши! Благодаря этой женщине я сегодня жив! Спасибо, мои родные, что есть вы у меня! Впервые сегодня, в День рождения Ириши, вы увидите и мою дочь Этель! Поздравьте, пожалуйста, и поверьте, Ириша так заслуживает добрых слов!", - поведал легендарный артист.

emmanuil_vitorgan Бабушка и внучка

А через несколько часов Вторган опубликовал еще одно сообщение. От имени жены в адрес ее мамы. "Дорогая наша мамочка, Риммочка! С днем тебя нашего с Аллой дня рождения! Спасибо тебе за все. Мы самые счастливые дочки на свете! Потому что ты есть у нас! Спасибо тебе за все, что ты сделала для нас с Аллой и еще сделаешь! Будь здоровенькой! Мы тебя очень любим! Ира и Алла, Авиаль, Этель и твой любимый зять Эммануил", - гласит запись в блоге актера.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Подписчики не скупились на похвалу и теплые слова звездному семейству.

emmanuil_vitorgan Появление малышки стало большим счастьем для Виторгана и его жены

Появление малышки стало большим счастьем для семьи. Недавно малышке исполнилось 11 месяцев. Этель - третья дочь Эммануила Виторгана. У актера уже есть дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой и сын Максим от второго брака с Аллой Балтер. Кроме того, у Виторгана-старшего пять внуков и два правнука. А вот его супруга Ирина мамой стала впервые. Пара уверяет, что супруга Виторгана выносила и родила дочь без помощи суррогатной матери. Виторган готов и в будущем к пополнению в семье. Народный артист России мечтает снова стать отцом.