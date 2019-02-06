Вузы перестанут грузить отчетами и проверками

Профессорский форум - это такой общероссийский слет преподавателей вузов, проходит в Москве уже во второй раз. Представители высшей школы собираются поговорить о своих проблемах и поделиться ими с чиновниками.

- Мы - посредник между университетским сообществом и государством. Это жизненно важно для формирования политики нового министерства, - объяснил миссию Форума ректор РУДН, экс-министр образования Владимир Филиппов.

О каких проблемах говорили профессора?

1. Вызовы, с которыми сталкиваются университеты в цифровую эпоху.

- В недавнем послании президента обозначена главная угроза для нашей страны — это экономическое и технологическое отставание, - рассказал первый зампред Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин. - Без развития науки избежать этого невозможно. Но финансирование образования по-прежнему ниже показателей 2012 года, а финансирование науки в ближайшие два года, по оценкам нашего Комитета, составит не больше 0,39% от ВВП.

Готовить кадры для экономики могли бы массовые онлайн-курсы от ведущих университетов. Однако пока ни один такой университет не получил всех необходимых документов от Рособрнадзора. К этому ведомству, как выяснилось, как раз больше всего вопросов.

2. Горячая тема — это регулярные проверки, которым подвергаются университеты. По словам профессоров, сейчас на один вуз приходится почти 18 разных надзорных организаций, а число необходимых отчетов достигает 300 в год.

- Сейчас мы ведем работу по снижению контрольно-надзорных мероприятий, - рассказала замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова. - Кроме того, сейчас мы разрабатываем порядок проведения независимой оценки качества образования в вузах и методические инструкции для экспертов, которые будут её проводить.

3. Трудоустройство выпускников и работа с кадрами - еще одна насущная проблема. По словам замминистра науки и высшего образования Марины Боровской, сейчас лишь 70% выпускников вузов находят официальную работу.

- Такие показатели означают, что мы неправильно определили контрольные цифры приема, - отметила Боровская. - Спрос на трудоустройство выпускников – это показатель качества образования, и ответственность за это также несут вузы.

Профессорский форум продлится с 6 по 7 февраля. По итогам обсуждения участники форума составят резолюцию, которая будет учитываться при разработке дальнейшей политики в сфере высшего образования и науки.