С лауреатами премия «Немалый бизнес» встретится Владимир Путин

В Москве, в Цифровом деловом пространстве, впервые прошла церемония вручения премии открытого национального конкурса «Немалый бизнес». Лауреатами названы шесть предпринимателей, которые пригласили на личную встречу с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Такое событие говорит о том, что предпринимательство в стране развивается, малый бизнес становится немалым и начинает менять экономику, - пояснил причину появления премии для предпринимателей министр экономического развития России Максим Орешкин. - И самое главное — меняется сам предприниматель, предпринимательство заточено уже не только на получение прибыли, но и на то, чтобы приносить пользу, созидать, менять мир вокруг себя».

Обратим внимание, что на конкурс, учрежденный по инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пришло около 32 тыс. заявок. После отбора организаторов и зрительского голосования определили 25 номинантов. Из них жюри выбрало победителя в каждой номинации и обладателя гран-при. Лауреаты получат поддержку для развития своего бизнеса от государства и партнеров конкурса.

«Страна должна узнать своих героев. Это только начало», - поделился своей уверенность уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, задача государства - познакомиться с сообществом молодых предпринимателей и поддержать их.

Итак, в номинации «Ранний успех», где учитывались достижения максимальных результатов в возрасте до 25 лет, победила основательница сети языковых школ в городе Гагарине Leo Language School Юлия Кузнецова.

«Это сеть языковых школ, которая появилась из простого желания закрыть потребность обучения иностранным языкам в маленьком городе Гагарин, - пояснила Юлия Кузнецова. - школе можно изучать 7 языков, также у нас есть преподаватели-носители! Мы организуем образовательные и развлекательные поездки для детей в Англию, Германию, на Кипр и другие страны. Наши выпускники успешно сдают ЕГЭ по английскому и поступают в языковые вузы».

Лучшей компанией в номинации «Стремительный рост» (ключевой ориентир - максимально высокий рост финансовых показателей за последние два года) назван владелец муромского производителя напитков «Домашние Рецепты» Духовской Андрей. Владелец международной компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB Илья Сачков одержал победу в победу в номинации «Инновационный прорыв» (технические или управленческие инновации, за счет которых экономические показатели резко возросли). Лидером в номинации «Добрый бизнес» (социально-ориентированный бизнес и корпоративная социальная ответственность) признан владелец красноярского производителя реабилитационных тренажеров «ВелоЛидер» Артем Маланин.

В номинации «Реальный продукт», предусмотренной для компаний-производителей, победил Артем Копылов владелец воронежского производителя зерносушилок конвейерного типа «Агромиг».

«Наши сушилки могут работать с любыми культурами, с любой влажность и засоренностью, что позволяет использовать ее при сушки без очистительного оборудования и повышать качество урожая, - пояснил Артем Копылов. - А исходя из цены/качества зерносушилок, наши зерносушилки наиболее экономически выгодны, даже по сравнению с дешевыми российскими моделями, а качество сушки позволяет говорить о премиум классе сушения даже для семеноводческих хозяйств

Обладатель гран-при Николай Кузяков, руководитель кондитерская компания «Ванюшкины сладости» из Пензенской области обратил внимание на вклад премии в развитие отечественного бизнеса.

«Основная надежда от премии для нашего бизнеса - популяризация, развитие, масштабирование. Но это не самое главное. Самое главное, чтобы наши дети и внуки, выходя на улицу видели инициативных людей, которые бы не говорили о своих проблемах, а говорили о том, как их решить. Думаю, что этот тот фундамент, который закладывается на будущее для того, чтобы малый бизнес рос. Если больше будет таких премий, то популяризация будет расти, - резюмировал Николай Кузяков.

Обратим внимание, что в конкурсе «Немалый бизнес» могут принять участие бизнесмены, которым еще не исполнилось 40 лет. Премия была учреждена в начале декабря 2018 года по инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Победители премии получат так называемый «золотой год». В течение 2019 года предприниматели имеют возможность воспользоваться поддержкой для развития своего бизнеса, помощь при выходе на рынок Китая, премиальный билет на Петербургский международный экономический форум, членство в стартап-сообществе форума в Давосе UpLink, бизнес-советы от организаторов премии и другие привилегии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Гимн о предпринимателях

Соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов сообщил, что музыкальный лейбл Black Star записал рэп-гимн про российское малое и среднее предпринимательство.

«Гимн выпускаем для всей нашей аудитории, для того, чтобы дать молодому поколению информацию, понимание о том, что важно заниматься предпринимательством, о том, что предпринимательство в сегодняшний момент для страны очень важно, привлечь к этому внимание, - пояснил музыкант. - Чтобы какое-то количество людей из наших слушателей всерьез задумались, о том, чтобы стать предпринимателями.

Гимн уже записан и презентован 6 февраля на церемонии объявления и награждения победителей конкурса.