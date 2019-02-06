Активистка пообещала пожертвовать Папе Римскому миллион долларов, если он станет веганом

Девочку зовут Генезис Батлер, она является самой юной — ей всего 12 — активисткой крупного международного фонда по защите прав животных и защите окружающей среды.

Деятельность организации направлена на борьбу с изменением климата посредством изменения питания под названием «Million Dollar Vegan». И Батлер на данный момент самый юный спикер площадки TEDx, со сцены которой сделала свое сенсационное предложение. Она попросила встречи с Папой Римским, а предварительно поблагодарила понтифика за внимание к проблемам экологии. Конечно, она является лишь лицом начавшейся крупной пиар-компании, дабы привлечь к ней больше общественного внимания и вызвать резонанс. Сама веганская организация направила от своего имени официальное письмо-обращение Папе Римскому с предложением благотворительного взноса в размере миллион долларов за принятие веганства (хотя бы на время Великого Поста, уточняется в обращении). И под ним якобы поставили свои подписи такие известные персоны как Пол Маккартним (соучредитель веганского фонда, под смешным названием «Понедельник без мяса»), актриса Эванна Линч (известная по роли в «Гарри Поттере») и очень известный в Британии поэт, писатель Бенджамин Софония.

Согласно пресс-релизу, начавшаяся кампания призвана «пролить свет на разрушительные последствия интенсивного сельского хозяйства и интенсивное выращивание животных». Мол, согласно аккредитованным исследованиям, именно это оказывает большое влияние на глобальное потепление, причем в разы большее, чем выбросы транспортного сектора.

Генеральный директор фонда «Million Dollar Vegan» Мэтью Гловер заявил: «Мы решили начать эту смелую кампанию, чтобы потрясти самодовольство политических лидеров всего мира. Мы больше не можем оставаться в тишине, так как имеем весомые доказательства того, что животные фермы наносят планете ущерб».

Примерно в той же стилистике высказывается и маленькая девочка-веган Генезис Батлер: «Кормление животных сельскохозяйственными культурами, чтобы прокормить ими людей - это пустая трата времени, и с постоянно растущим населением мира мы не можем этого себе позволить. Это одна из основных причин уменьшения лесов на планете, утраты биологического разнообразия, а еще это приносит неисчислимые страдания животным».

Со стороны это выглядит так, будто веганы хотят подкупить Папу Римского, получить через него влияние на массы, а используют детей для привлечения внимания. Потому что ребенок — веган — это вообще нормально ли? Ведь ребенку для роста просто необходимы животные белки.

Само себе звучит забавно предложение сесть на растительную диету на время Великого Поста Папе Римскому, ведь в период Поста и так вроде бы следует не есть мяса и продукты животного происхождения. Впрочем, у католической церкви уже давно приняты серьезные послабления в пост, лишь самые верующие из них ограничивают себя в среду и пятницу. Зато эти веселые веганские ребята могут смело жертвовать свои миллионы православной церкви, где никаких послаблений на время Великого Поста не предусматривается, причем, помимо Великого, имеется еще три длинных периода поста, когда не вкушается никакая пища животного происхождения.