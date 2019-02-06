Ученые объяснили, чем женский мозг лучше мужского

С младых ногтей мы усвоили народную мудрость: «Волос у бабы длинный, а ум короткий». И никакие рассказы о выдающихся способностях гения математики Софьи Ковалевской или Нобелевского лауреата Марии Склодовской-Кюри не в состоянии поколебать веру иных представителей сильного пола в интеллектуальное первенство мужчин. «Да, бывают исключения среди дам, но они лишь подтверждают общее правило!» - примерно так реагируют джентльмены на вышеупомянутые аргументы.

Однако, недавно группа нейрофизиологов из Университета Вашингтона обнаружила сверхспособность мозга, свойственную не отдельно взятым женщинам-умницам, а всем представительницам прекрасного пола. Их мозг стареет заметно медленнее, чем «серое вещество» у мужчин!...

Мужские шовинисты воскликнут: «Что за вздор?! Скорость увядания тела еще как-то можно определить по внешним признакам. Но как вычислить старение мозга?» Такую методику оценки возраста «серого вещества» удалось создать американцам. Старение мозга у человека связано со снижением метаболизма или, проще говоря, с изменением обмена веществ. Известно, что в роли источника энергии для мозга выступает глюкоза. Изучая с помощью метода позитронно-эмиссионной томографии, каким образом мозг потребляет глюкозу, кислород и как изменяется интенсивность кровотока, ученые научились определять метаболический возраст мозга. Он может значительно отличаться от возраста «паспортного».

Нейрофизиологи провели эксперимент, в котором участвовали 205 человек (121 женщина и 84 мужчины) в возрасте от 20 до 82 лет. Компьютерный алгоритм обучили по интенсивности обмена веществ определять возраст мозга у мужчин. Он соответствовал реальному возрасту. Но когда дело дошло до обработки данных прекрасных дам, то выяснилось, что мозг женщин оказался моложе их «паспортного» возраста в среднем на 3,8 года.

Конечно, найдутся злые люди, которые скажут: «У них мозг моложе потому что они им редко пользуются!» И будут неправы. Мы такие высказывания осуждаем, поскольку зависть плохое чувство. А кусать локти есть от чего. Время, как известно, не щадит никого. С годами грудь прекрасной девы может потерять упругость. Талия красавицы норовит утратить былую тонкость, а попа - приобрести целлюлит. Но в старости женщина лучше сохранит остроту ума, чем мужчина. Впрочем, разница проявляется не только в пожилом возрасте.

- Женский мозг оказывается более молодым на протяжении всей взрослой жизни, - говорит один из авторов исследования Маркус Райхель. - У девушек меньше потери мозгового кровотока после полового созревания и выше интенсивность расщепления глюкозы в репродуктивном возрасте. И это создает почву для разных траекторий старения мозга у представителей разных полов. Женский мозг более устойчив к возрастным изменениям. Есть доказательства, что у них в меньшей степени атрофируется гиппокамп (он отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную), соответственно у стареющих женщин память работает лучше, чем у мужчин.

Возможно, метаболическая молодость женского мозга связана и с женским долголетием, которое наблюдается во всем мире. Например, представители сильного пола в России умирают на 12 лет (!) раньше женщин. Впрочем, нам, гусарам, тоже не стоит слишком расстраиваться. Сохранение с возрастом умственных способностей это дело очень индивидуальное. У одних людей наблюдается быстрый спад, другие остаются мудрецами до самого конца. Зато стоит задуматься над пословицей, которая гласит, что мужчина это конечно голова! Но вертит этой «головой» хитрая женская «шея», чей интеллектуальный потенциал мы часто недооцениваем.