Шикарный ремонт для звезд: как артисты обустроили дома с помощью ТВ

Дорогостоящий ремонт отнимает не только много денег, но и массу времени и сил. Звездам помогают обновить их жилища в телепроекте «Идеальный ремонт». Дорогие ремонты делают с привлечением дизайнеров и различных фирм (мебель, сантехника, стройматериалы и т.п.). Все эти специалисты и фирмы получают порой гораздо больше, чем отдают: ведь эфирное время на федеральном канале стоит очень дорого, а тут их услуги и продукция рекламируется в популярном интерьерном проекте. Смеситель или диван, как у звезды, захотят купить многие из миллионной аудитории.

Любопытно рассматривать, как выглядят дома звезд после преобразований. Дизайнеры воплощают в этих проектах модные интерьерные тенденции. Артисты редко показывают свои интерьеры, поэтому рассматриваем их на кадрах самых свежих переделок в телепрограмме «Идеальный ремонт».

Николай НОСКОВ

Из портрета африканки дизайнер взяла всю колористическую основу проекта: мед, соты, небо - синий, терракота, охра...». Фото: vk.com/iremonttv

Певец и композитор Николай Носков восстанавливается после инсульта - реабилитация длительная, а любые позитивные эмоции приветствуются. «Идеальный ремонт» поддержал музыканта. В его квартире сделали перепланировку и превратили спальню в многофункциональное пространство. Дизайнер проекта Полина Герасимова объяснила наличие этнических и медовых мотивов в интерьере Носкова: «Песня «Мед» была моим мотиватором на определенных этапах жизни, помогала преодолевать себя и обстоятельства.

Ремонт в квартире Николая Носкова. Фото: vk.com/iremonttv

Когда Первый канал предложил мне сделать проект для Носкова, я посчитала это просто подарком судьбы. И назвала проект «Мёд»: в его песне, в том числе, идёт речь про чернокожую женщину... На картине, которую подруга принесла для проекта была как раз африканка. Из этого портрета я взяла всю колористическую основу проекта: мед, соты, небо - синий, терракота, охра...»

В квартире Николая Носкова сделали перепланировку и превратили спальню в многофункциональное пространство.Фото: vk.com/iremonttv

Мария ШУКШИНА

Профессионалы сделали для Марии Шукшиной шикарную кухню-гостиную, объединив огромное пространство с лоджией, и устроили в квартире «зимний сад». Фото: vk.com/iremonttv

Актриса и телеведущая недавно приобрела «городскую дачу» - просторную квартиру в малоэтажном доме в Новой Москве. Профессионалы сделали для Марии Шукшиной шикарную кухню-гостиную, объединив огромное пространство с лоджией, и устроили в квартире «зимний сад». В интерьере красивые живые растения, на стенах павлины, есть подвесное кресло - дизайнер постарался приблизить обстановку к «зимнему саду». Шторы, которыми можно управлять с помощью пульта, делят комнату на несколько зон, огораживая диван. Кстати, Мария Шукшина подарила «городскую дачу» маме Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной.

В интерьере красивые живые растения, на стенах павлины. Фото: vk.com/iremonttv

Анна БАНЩИКОВА

К звезде сериала «Ищейка» программа «Идеальный ремонт» нагрянула аккурат накануне новогодних праздников. Фото: vk.com/iremonttv

К звезде сериала «Ищейка» программа «Идеальный ремонт» нагрянула аккурат накануне новогодних праздников. Актрисе украсили и обновили гостиную, а также сделали ремонт в детской - у Банщиковой двое сыновей и дочь. В спальне появилась двухъярусная кровать и остальная мебель по индивидуальному проекту. В детской расписали стены, подобрали игрушки и бамбуковое постельное белье, а батарею закрыли «живописным» экраном.

Детская комната в доме у Анны Банщиковой. Фото: vk.com/iremonttv

Ольга ЗАРУБИНА

Певица, вернувшись из Америки на родину в Россию, купила небольшую однокомнатную квартиру. Дизайнеры обустроили в маленькой квартире пространство так, что сейчас там три зоны: гостиная, спальня и рабочий кабинет. Ольге Зарубиной сделали ремонт, обновили мебель и весь декор.

Ольга Зарубина, вернувшись из Америки на родину в Россию, купила небольшую однокомнатную квартиру. Фото: vk.com/iremonttv

Владимир ЭТУШ

В загородном доме Владимира Этуша обустроили теплую беседку-кухню. Фото: vk.com/iremonttv

В загородном доме народного артиста обустроили участок и теплую беседку-кухню. Уютную закрытую беседку укрепили утеплителем, ветрозащитой, пароизоляцией.

Фото: vk.com/iremonttv

Нелли ПШЕННАЯ

Два года назад у актрисы Нелли Пшенной погибла дочь. Нелли Николаевна долго не могла оправиться от этой трагедии, но ради двух маленьких внучек взяла себя в руки и ведет активный образ жизни. Вот и ремонт сделала. Актрисе даже любимое пианино покрыли металлом «латунь», чтобы вписалось в новый интерьер.

Актрисе Нелли Пшенной даже любимое пианино покрыли металлом «латунь», чтобы вписалось в новый интерьер. Фото: vk.com/iremonttv

На примере этого ремонта перечислим, что меняют, ремонтируют, перепланируют, декорируют специалисты программы. Сделали много. Проект перепланировки квартиры, напольное покрытие, двери, утеплитель, электрический теплый пол на лоджии, шкафы на балконе, остекление лоджии, дверная фурнитура, люстра и бра из латуни, карнизы, настенные молдинги, плинтусы, окна, рама для портрета, ковер, текстиль, рама для портрета, розетки, выключатели, биокамин, настольные лампы, торшер, бра на лоджию, точечные светильники, радиатор, кресло, диван, стеллаж, клининг.