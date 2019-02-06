Спасатели вытащили лисицу, застрявшую на льдине на Москве-реке

Увидеть лису на льдине в центре Москвы, конечно, диковато. Прохожие заметили рыжую бестию еще днем 6 февраля в районе Павелецкой набережной. Лисица лежала на льдине на Москве-реке, свернувшись в клубочек. Москвичи посмотрели и подумали: «надо спасать».

Позвонили на «горячую линию» МЧС и сказали, что на льдине застряла лиса. Мол, как она на берег теперь выберется? Прибывшие спасатели уже нарисовали себе картину маслом — река, лед и торчит пушистый хвост. Но нет. Животное лежало на белой льдине, поджав хвостик. Со стороны все довольно ровно и спокойно. Но, в любом случае, лисицу решили вытащить из Москвы-реки. Началась спасательная операция. Лиса была напугана, тряслась от холода, но убегать от людей не стала.

- Лису, найденную на льдине на Москве-реке, поймали спасатели и передали специалистам Центра передержки диких животных, - рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В Центре передержки диких животных лисицу уже осмотрели ветеринары. Они подтвердили, что животное находилось в стрессе. На льдине, по всей видимости, она провела не один час. Однако травм обнаружено не было, животное уже отогрели, покормили.

В ближайшие дни у лисы возьмут все анализы, проверят ее на бешенство и определят самочувствие, а дальше будет решаться воспрос с ее будущим местом обитания: или заберут в зоопарк или выпустят в лес.