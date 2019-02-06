Кровавый бизнес: Британец создал фирму по уборке домов, где произошли убийства

Кто-то делает деньги из воздуха, а кто-то из грязи. Британский уборщик Бен Джайлс организовал фирму, которая предоставляет клининговые услуги только там, где произошли убийства или несчастные случаи. Бизнес на крови оказался весьма прибыльным. Уже сейчас Джайлс зарабатывает в год почти 1,5 млн фунтов (около 128 млн рублей), пишет The Daily Mail.

Компании Ultima Cleaning приходится работать и в тюремных камерах, и в полицейских участках, и домах простых британцев. Одним словом, уборщики со стальными нервами и крепкой психикой готовы браться за любое помещение, где есть кровь и трупы.

КРОВАВЫЕ МАТРАСЫ

Все началось 20 лет назад, когда к 43-летнему Бену Джайлсу обратилась одна знакомая, которая попросила помочь убраться у нее в доме после самоубийства мужа. После того случая Бен задумался о создании собственного бизнеса — проводить уборку на местах преступления. Тем более, никто подобных услуг в Британии не предлагал.

- Сейчас у нас большая клиентская база. Все те, с кем мы работаем, нуждаются в наших услугах ежедневно, - говорит Джайлс. - Иногда семьи просто не справляются самостоятельно с уборкой домов, где кого-то убили или ранили. Обычно мы просто делаем свою работу и не концентрируем внимания на обстановке. Но иногда увиденное нас самих шокируют.

Идея приводить в порядок места, где произошли преступления, настолько приглянулась Бену Джайлсу, что он тут же предложил свои услуги полицейским, похоронным бюро, моргам и юристам.

Один из первых заказов поступил Бену от адвоката, который попросил убраться в доме, где умер его клиент.

- У покойного была собака. После смерти хозяина она на протяжении нескольких дней обгладывала его труп. Когда мы прибыли на место, у него уже не было половины лица и ноги. Труп разлагался. Кровь пропитала матрасы и просочилась сквозь доски пола.

МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ...

Сейчас в компании Ultima Cleaning работают 70 человек. Все они прошли особую спецподготовку — как проводить уборку в месте, где произошло преступление. Фирма получила признание на самом высоком уровне. К Джайлсу советуют обращаться даже британские полицейские.

Уже сейчас клининговая компания приносит Джайлсу в год почти 1,5 млн фунтов прибыли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы всегда следим за тем, чтобы после нашей работы место преступления сверкало, - отмечает глава компании. - Я видел сайты конкурирующих фирм, но их работа желает оставлять лучшего. Нас сложно чем-то напугать, особенно после того, как мы убрали дом с окровавленными душевыми кабинами, ваннами и пропитавшимися кровью матрасами. Мы стараемся жить по правилу: Меньше знаешь, крепче спишь. Чем меньше мы знаем подробностей о том, что произошло в конкретном помещении, тем спокойней нам работается.

ДВА ЧАСА ДО УБОРКИ

Компания Ultima Cleaning с каждым годом продолжает разрастаться. Уборщики готовы предлагать свои услуги не только в Британии, но и во всей Европе. Но для этого нужны надежные кадры, поэтому Джайлс создал специальную академию, где проходят обучение его будущие сотрудники и все желающие.

- Мы просто учим их выполнять свою работу. Помогаем освоить профессию. За это время мы обучили уже 900 человек, - говорит глава фирмы. - Сейчас нам требуется всего два часа, чтобы добраться до места происшествия и приступить к работе, после того, как мы получили заказ на уборку.