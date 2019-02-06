2019-02-06T22:42:13+03:00
В мире

Папа Римский признал факты сексуального насилия над монахинями

Их даже заставляли делать аборты, чтобы скрыть происходящее
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Папа Римский Франциск.Папа Римский Франциск.Фото: REUTERS
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Во время своего возвращения из поездки в Арабские Эмираты во время пресс-конференции на борту самолета понтифик начал серьезный разговор о том, как он обеспокоен положением женщин в мире, что женщины считаются вторым сортом и в мире по прежнему слишком много проявления «феминицида».

- Отношение к женщинам — это проблема сегодняшнего дня. Я бы осмелился сказать, что человечество еще не повзрослело, так как женщин считают «вторым сортом».

В качестве наиболее яркого примера феминицида стала рассказанная им история, когда предыдущему Папе Римскому Бенедикту пришлось закрыть один из монастырей, где происходили случаи сексуального насилия над монахинями, совершавшиеся священниками и даже более высокими чинами — епископами.

- Папа Бенедикт нашел в себе мужество и упразднил один из женских монастырей, в котором, можно сказать, насельниц содержали практически в сексуальном рабстве. - рассказал Франциск и поведал шокирующие подробности о том, что монахинь заставляли даже делать аборты, чтобы это все не вскрылось.

Полностью распутать клубок насилия в церкви, по словам Папы, тогда до конца не удалось, некие обстоятельства помешали Бенедикту. Папку с этим делом он поставил в архив, сказав, мол, та сторона победила. Но сейчас Франциск, по его словам, готов смело продолжить расследования и зачистить ряды католической церкви. Следующее обсуждение в Ватикане будет посвящено вопросам насилия над детьми и способам решения этой проблемы в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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