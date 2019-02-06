Сборная России по футболу сыграет первые домашние матчи в 2019 году на Волге

Российский футбольный союз официально назвал первые два города в нашей стране, в которых национальная сборная сыграет два первых домашних матча в 2019 году. Это будут отборочные встречи чемпионата Европы 2020 года - против Сан-Марино и Кипра.

Встречи с двумя футбольными "карликами" наши проведут на Волге. 8 июня первый домашний матч отборочного турнира Евро-2020 пройдет в Саранске на стадионе "Саранск Арена". А спустя три дня наши окажутся уже в Нижнем Новгороде и проведут поединок против Кипра. Встреча пройдет 11 июня.

Оба стадиона, на которых пройдут данные поединки, были специально построены и принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Встречи сборной России против Сан-Марино и Кипра станут первыми домашними поединками для наших в отборочном турнире Евро-2020.

Сборная России в течение 2019 года проведет 10 поединков отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В одной группе с нами - Бельгия, Казахстан, Сан-Марино, Кипр и Шотландия. Первые два поединка наши проведут в марте на выезде - это будут игры с Бельгией и Казахстаном.