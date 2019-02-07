Обзор матча Барселона - Реал Мадрид 6 февраля 2019: полуфинал Кубка Испании 2018/2019

6 февраля в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинал Кубка Испании сезона 2018/2019 годов. Волею жребия на этой стадии турнира встретились "Барселона" и "Реал". Футбольный мир получил за месяц аж три "Класико" - 6,27 февраля и 3 марта! Первый из трех топ-матчей должен был принять главный стадион столицы Каталонии.

Главный судья матча Антонио Мигел Матеу Лахоз.Фото: REUTERS

Главным вопросом накануне матча был один - сыграет ли Лионель Месси в этой игре? Тренеры мадридского "Реала" смотрели скромно на этот вопрос, говоря, что это никак не влияет на подготовку гостей к матчу в Барселоне. Но за сутки до матча, когда каталонцы огласили заявку, стало ясно - получивший небольшую травму в игре с "Валенсией" Лео включен в заявку на матч!

Футболисты "Барселоны" на фоне политического каталонского баннера.Фото: REUTERS

"Реал" прилетел в Барселону в день игры и команда даже успела провести небольшую автограф-сессию в Каталонии. И ближе к вечеру на повестке дня уже была сама игра двух испанских грандов.

Главный момент в начале поединка - "Реал" открывает счет в поединке против "Барселоны".Фото: REUTERS

Не обошлось без политики. Перед началом поединка на одной из трибун "Камп Ноу" развернули баннер: "Самоопределение - это право, а не преступление".

Очень много разных эмоций было в поединке на "Камп Ноу".Фото: REUTERS

В стартовом составе "Барсы" на этот матч все-таки не оказалось Лионеля Месси. Аргентинец начало поединка смотрел со скамейки запасных. А вот у "Реала" не оказалось в основе валийца Гарета Бэйла - одного из важных игроков, в атаку Солари отрядил молодого бразильца Винисиуса Жуниора.

Молодой форвард "Реала" Винисиус Жуниор.Фото: REUTERS

Прямо на старте поединка 92-тысячный "Камп Ноу" ахнул. "Реал" после ошибки "Барселоны" в защите открывает счет. Уже на 5-й минуте Лукас Васкез с передачи форвада "Реала" Карима Бензема.

Разговор между судьей матча и капитаном "Реала" Серхио Рамосом.Фото: REUTERS

До конца первого тайма ничего страшного или же особенного не произошло. Атаки "Барселоны" как ответ на атаки мадридского "Реала". Гром грянул после перерыва.

Бразилец Малком - автор второго гола в поединке. Игрок "Барсы" сделал счет равным 1-1.Фото: REUTERS

На 58-й минуте матча после быстрой атаки "Барселоны" последовала ошибка вратаря "Реала" - Кейлор Навас вышел слишком далеко из ворот, его обошел Хорди Альба. Но мяч полетел в ворота, произошел вынос. Но набежавший Малком пробил мощно и неотразимо в дальний пустой угол ворот "Реала". 1-1.

А вот и Лионель Месси на поле. С 63-й минуты матча аргентинец появился на поле с капитанской повязкой.Фото: REUTERS

И через пять минут на поле все же появился Лионель Месси. Аргентинца выхватили камеры трансляций уже прямо после ответного гола "Барсы", намекая, мол, пора. И капитан "Барселоны" вышел на последние полчаса матча.

Но все-таки появление Месси не добавило огонька хозяевам поля. "Реал" был уже не тот, что осенью прошлого года, когда был разгромлен на этом же поле со счетом 1:5.

Итог первого матча "Барселоны" и "Реала" - боевая ничья 1:1. Красочный поединок, через 3 недели - ответная игра полуфинала Кубка Испании.