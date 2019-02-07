Роскачество: на семи АЗС из 60 найден фальсификат

В исследование качества 92-го бензина попали 26 сетевых заправок ( «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Южная нефтяная компания», «Ставпромкомплект», «ЮТК», «Компания «Астра», «Ставнефть») и 34 частных. Все находятся в Ставропольском крае.

В 12% случаев был обнаружен фальсификат. На самом деле, не самый плохой результат – Северо-Кавказский федеральный округ считается лидером по количеству паленого бензина.

- Большинство проб с нарушениями куплены на небольших заправках частных предпринимателей. Исследование показало, что топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству бензина крупных автозаправочных станций, - рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Распространенное нарушение: превышение серы. Было выявлено на семи АЗС, шести частных и одной сетевой.

- Большая концентрация серы сокращает срок службы моторного масла и топливных форсунок, - рассказал начальник испытательной лаборатории Александр Гордейко.

На трех заправках нашли повышенное содержание кислорода.

«Большое содержание кислорода в топливе может спровоцировать некорректную работу датчиков расхода воздуха и привести к чрезмерному окислению деталей», - говорится в исследовании Роскачества.

На одной АЗС продавался Аи-92 с октановым числом ниже заявленного.

Заметим, что воду в бензине не нашли нигде. По крайней мере, горючее не пытаются внаглую разбавлять.

Самым частым нарушением стало отсутствие документов, подтверждающих качество партии бензина. Паспорта топлива не было на 28 АЗС из 60.

Ставропольский край стал первым, где прошла такая проверка качества топлива. В 2019 году Роскачество планирует исследовать бензин в большинстве регионов страны.

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