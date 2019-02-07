В туалете есть бумага, в небесах парит «Конкорд»

Ну и так далее. Женщина-маляр тридцати семи лет, мужчина-бульдозерист. У женщины есть ребенок.

И состав звездный, и режиссер хороший, и 50 лет фильму исполнилось, а воспоминаний зрительских лично у меня никаких. Нет, ну вы представьте: Олег Ефремов, Николай Бурляев и Люсьена Овчинникова в фильме Виталия Мельникова! Да его картины - от «Начальника Чукотки» до «Старшего сына» или «Выйти замуж за капитана» в моем детстве считались хитами всегда, хотя самого слова «хит» мы и не ведали. А тут мимо. С такими-то актерами!

Идея передачи в том, чтобы через определенный фильм определенного года показать эпоху. Не знаю, почему именно это кино было выбрано для иллюстрации жизни в 1969 году. Тогда, например, вышел «Андрей Рублев». Засверкало «Белое солнце пустыни». Появились «Варвара-краса, длинная коса», «Внимание, черепаха!», «Гори, гори, моя звезда», «Дворянское гнездо»… Но понадобилась мама, которая вышла замуж в 37 лет.

В студии собрались дочь Ефремова Анастасия, профессор социологии Елена Рождественская, актриса Светлана Пермякова и Николай Бурляев. И все они, включая Бурляева, вели себя, как старушки на скамейках у подъезда, где Юлия Меньшова пальцем показывает на кого-то, а остальные вразнобой подхватывают: «Да, в 37 лет уже рожать-то… Да, что же он ее в ресторан не водит? Ой, молчаливое поколение женщин, для которого главное, что он не обижает!»

Самым большим цинизмом мне показалось сообщение, сделанное добрым диктором за кадром, что в 1969 году в СССР начался выпуск туалетной бумаги, а во Франции в это же время испытывали самолет «Конкорд». И дело не в том, что я идеализирую СССР. Сравнивать надо вещи, схожие хоть сколько-нибудь. Говорите о туалетной бумаге? Скажите, сколько сортов той же самой бумаги уже существовало в мире в тот момент. Говорите об испытаниях «Конкорда»? Тогда переключайтесь на наши самолеты. Пытаетесь передать атмосферу прошлого? Не проводите прямую линию там, где есть ломаная. В огороде бузина, в Киеве дядька - очень милая поговорка, но, кажется, именно ей мы обязаны появлением каждого нового ток-шоу.

«Наши люди». Понедельник - пятница, 14.00, Первый.