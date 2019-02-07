Дженнифер Лоуренс выходит замуж

Дженифер Лоуренс в Голливуде считают еще той сердцеедкой, в ее любовных сетях побывали актер Николас Холт, режиссер Даррен Аронофоски, лидер группы Coldplay Крис Мартин, приписывали ей роман и с Бредли Купером.И судя по тому, что ни один из них не был продолжительным, заподозрить звезду «Аферы по-американски» в желании строить долгосрочные отношения было сложно. Однако, на днях ее агент заявил, что красавица выходит замуж. Те романтические ужины с искусстведом Кукром Марони в итоге привели к предложению руки и сердца.

6 февраля представитель звезды подтвердил, что Марони действительно сделал Лоуренс предложение, и она ответила согласием.

«Ни с одним из своих бойфрендов она не улыбалась так, как с ним», — рассказали в окружении актрисы.

О женихе Лоуренс известно не так уж и много. Марони 34 года, и последние пару лет он является директором галереи современного искусства Gladstone Gallery. Влюбленные познакомились несколько месяцев назад благодаря общей подруге Лоре Симпсон.

Сейчас Лоуренс довольно много снимается в кино по всему миру. Однако постоянные разлуки только закаляют чувства влюбленных. Как только появляется свободное время, парочка старается провести его вместе. Где пройдет свадьба и на какое число назначена дата знаменательного события пока неизвестно. Возможно, по примеру других звезды Лоуренс решит скрыть празднование от глаз общественности.