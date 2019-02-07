Ольга Бузова убивается на гастролях, чтобы взять элитную квартиру не в ипотеку

В конце прошлого года Андрей Малахов со съемочной группой своей программы побывал в гостях у Ольги Бузовой, а затем показал всей стране как живет самая известная женщина в стране. Квартира действительно впечатляла и размахом, и размером гардеробной и большой, удобной спальней. Однако, вскоре сама певица призналась, что эти апартаменты она арендует, ведь если покупать квартиру то в центре и большого метража, а для этого нужны деньги. Мол, и пока ведущая «Дом-2» не готова вложить такие огромные деньги. И вот спустя пару месяцев певица снова вернулась к вопросу приобретения собственного дома в своем инстаграме. Она обратилась за советом к своим подписчикам: арендовать или вложиться в ипотеку?

Певица отметила, что в ближайшее время она планирует начать поиски своей идеальной квартиры, которую она купит «сразу». Хотя она рада за множество российских семей, которые берут квартиру в кредит.

Напомним, что доходы Ольги за 2018 год составили почти 4 миллиона долларов, а это 257 миллионов рублей.

- «С таким заработком,т ам уже район купить можно.Столько концертов за последний год,с таким рейтингом!», «Своя, но в ипотеку. Страх имеется, вдруг что с работой случится»,«Я снимаю, но хочу собрать на первый взнос, и взять ипотеку, но пока не могу»,«Снимаю, но в планах на будущее свое жилье», - тут же прокомментировали подписчики.

Надо отметить, что прошлый год Бузова действительно очень старалась заработать, причем насколько сильно она трудилась сама звезда призналась в одном из постов, рассказав историю, как от переутомления она заснула на стуле.

Бузова поспешила объяснить подписчикам, что постоянно приходиться жертвовать своим отдыхом и сном.

«Да, я в итоге получаю желаемый результат, но жертвую собой», - отметила поющая ведущая.

Также Ольга призналась, что время от времени на сон она может выделить не больше двух с половиной часов. Это уже приводило к проблемам со здоровьем, когда Бузовой вызывали "скорую", однако, снижать темп работы ведущая "Дом-2" не стала.