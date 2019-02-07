2019-02-07T18:59:02+03:00
В мире

На годовщину свадьбы Карла Бруни и Николя Саркози сбежали в Венецию

Несмотря на все прогнозы о скором разводе, пара вместе уже 11 лет
Ольга АНТОНОВА
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Николя Саркози и Карла Бруни в Венеции.Николя Саркози и Карла Бруни в Венеции.Фото: EAST NEWS
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В свое время брак супермодели Карлы Бруни с тогда действующим президентом Франции Николя Саркози наделал много шума. Пара решила пожениться очень быстро, поскольку Николя мог представить свою возлюбленную только как жену на приеме королевы Великобритании в марте 2008 года. Так Карла стала первой леди Франции. Однако, зачастую своими обязанности пренебрегала, продолжая давать концерты и иногда даже участвуя в показах.

Злые языки тогда говорили, что Саркози быстро одумается и прогнозировали скорый развод. Однако, прошло 11 лет и Бруни продолжает делиться в инстаграме селфи с мужем, сделанным в Венеции. Туда супруги сбежали на днях на романтический уикенд, чтобы отметить 11-ю годовщину свадьбы, и заодно, день рождения Саркози.

Мадам и месье Саркози прогулялись по магазинам и улицам Венеции, прокатились на гондоле. В то время супермодель выставила в инстаграме фотографию и поздравила мужа: «11 лет назад в 11 утра мы поженились. И спустя 11 лет мы по-прежнему идем рука об руку. Это удача», — поделилась она.

Николя Саркози и Карла Бруни вместе уже 11 лет. Фото: EAST NEWS

Николя Саркози и Карла Бруни вместе уже 11 лет.Фото: EAST NEWS

Надо отметить, будущих супругов познакомили общие друзья на светском ужине. 2 февраля 2008 года, Карла и Николя сыграли тайную свадьбу. В Елисейском дворце собралось всего 20 человек и никаких СМИ. Для Саркози этот брак стал третьим, для Бруни – вторым.

«Все, что я могу сказать, это то, что для меня как женщины эта встреча оказалась важной и неожиданной в том, что касается нежности, доверия, общения и взаимопонимания. Впервые я чувствую, что меня понимают и поддерживают, впервые я сама понимаю и поддерживаю. Впервые я много отдаю и получаю столько же в ответ», – ранее рассказывала Карла журналистам о своих чувствах к Саркози.

19 октября 2011 года у пары родилась прекрасная дочь Джулия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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