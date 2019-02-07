Тест "КП": Без палитры не разберешься!
Хорошо ли вы знакомы с творчеством художника Архипа Куинджи
Портрет работы В. М. Васнецова, 1869
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Много шума наделало недавнее похищение картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве. Похититель снял шедевр и спокойно ушел с ним - на глазах у многочисленных посетителей. Правда, уже через сутки был задержан. После происшествия интерес к выставке возрос в разы! Давайте-ка проверим, хорошо ли вы знаете творчество известного пейзажиста!
1Итак, картина «Ай-Петри. Крым» была украдена из Третьяковки. А где находится «постоянная прописка» самых известных шедевров Куинджи?
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Правильный ответ:«Ай-Петри. Крым», как и большинство работ мастера, приписана к коллекции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. В 1914 году московское отделение Общества художников имени Куинджи постановило передать картину в дар художественному музею в Мариуполе. Но осуществить это не удалось из-за начавшейся Первой мировой, а позже Гражданской войны.
2Сам Куинджи был не только гениальным пейзажистом, но и хорошим маркетологом. Он организовал выставку одной-единственной своей картины. А посетителей пускал всего на два часа в день. Очереди выстраивались дикие. Что это за полотно?
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Правильный ответ:Художник тщательно организовал выставку картины «Лунная ночь на Днепре»: задрапировал в зале окна, осветил картину лучом электрического света.Произведение поражало эффектными цветосочетаниями, для достижения которых Куинджи интенсивно применял битум.Картину мечтали приобрести многие коллекционеры, но автор продал ее великому князю Константину Константиновичу
3Живописец не любил долго думать над названиями своих полотен, поэтому у него есть картины с похожими названиями. На одной из них изображена женщина. На какой?
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Правильный ответ:Куинджи можно считать наиболее значительным после Айвазовского «солнцепоклонником», у него семь полотен, на которых изображен закат солнца, и все это пейзажи. Кроме одной - «Закат», здесь изображена крестьянка, возвращающаяся после работы домой.
4Один из самых известных учеников Куинджи также обожал писать горы. Только вместо крымских пейзажей выбрал гималайские. Кто он?
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Правильный ответ:Николай Рерих был одним из первых, кого Куинджи принял в свою мастерскую, и это стало началом 15-летней дружбы. Рерих говорил, что именно Куинджи помог ему увидеть то неуловимо божественное, что скрыто в природе, и научил передавать это на холсте.
5«Я - совершенный дурак перед этой картиной. Я вижу, что самый свет на белой избе так верен, что моему глазу так же утомительно смотреть на него, как на живую действительность: через пять минут у меня глазу больно, я отворачиваюсь, закрываю глаза и не хочу больше смотреть». О какой картине речь?
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Правильный ответ:Так Куинджи отзывался об «Украинской ночи». К слову, многие художники теряли покой, пытаясь достичь той достоверности, с которой Куинджи рисовал тени и свет. Оказалось, что у мастера просто было особое восприятие цвета на физиологическом уровне.
6Вернемся к «Ай-Петри. Крым». С сюжетом какой кинокартины сравнивают похищение шедевра Куинджи?
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Правильный ответ:Вор вынес картину Куинджи из Третьяковки, сделав вид, что он сотрудник музея. Так же поступили герои фильма «Старики-разбойники», которые прямо с выставки забрали полотно «на реставрацию».
7Эта картина была в советских учебниках по чтению. А как она называется?
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Правильный ответ:«Березовая роща». Кстати, эта картина находится в Третьяковской галерее и сейчас на нее установлена дополнительная система сигнализации.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Да, знатоком творчества известного пейзажиста вас назвать нельзя. Тем интереснее будет познакомиться с работами этого живописца. Напомним, выставка Куинджи закрывается в Третьяковке 17 февраля.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы с миром большого искусства на ты. Наверняка и выставки посещаете, и в цветотипах разбираетесь, и даже, скорее всего, видели работы Куинджи вживую. Поздравляем!
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ИСТОЧНИК KP.RU