Тест "КП": Без палитры не разберешься!

Правильный ответ:

Николай Рерих был одним из первых, кого Куинджи принял в свою мастерскую, и это стало началом 15-летней дружбы. Рерих говорил, что именно Куинджи помог ему увидеть то неуловимо божественное, что скрыто в природе, и научил передавать это на холсте.