2019-02-07T08:11:53+03:00
Спорт

Россиянин Максим Буров в США выиграл чемпионат мира в лыжной акробатике, опередив украинца

Это уже третье золото для российской команды на турнире и первое за 16 лет во фристайле
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В финальном раунде Буров получил от судей 130,09 балла и занял итоговое первое местоВ финальном раунде Буров получил от судей 130,09 балла и занял итоговое первое местоФото: EAST NEWS
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В американском городе Дир-Вэлли продолжается чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. И в дисциплине лыжная акробатика среди мужчин у российской команды - еще один чемпион мира. 20-летний Максим Буров, чей брат Илья год назад выиграл бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, одержал победу.

В финальном раунде Буров получил от судей 130,09 балла и занял итоговое первое место. От него на 4 балла отстал Александр Абраменко из сборной Украины, получивший 126,24 балла. Третье место - у спортсмена из сборной Швейцарии, Ной Рот получил 125,22 балла от арбитров за свое выступление.

Пятое место у Станислава Никитина - он упал в решающей попытке и получил от судей только 80,54 балла. А вот Павел Кротов тоже имел проблемы во время выступления и заработал только 107,24 балла от арбитров.

Молодой Максим Буров - чемпион мира среди юниоров 2014 года. И он стал первым российским фристайлистом, который победил на чемпионате мира. В 2003 году это удавалось Дмитрию Архипову. В сезоне 2017/18 Буров дважды выиграл этапы Кубка мира.

Золотая медаль Ильи Бурова стала для команды России третьей на этом турнире. Ранее дважды выигрывал сноубордист Дмитрий Логинов. Кроме того, две серебряные медали выиграли женщины. В параллельном гигантском слаломе второй стала Наталья Соболева, а Любовь Никитина выиграла серебро в лыжной акробатике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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