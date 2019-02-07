"Рейнджерс" победил "Бостон" 4:3 в матче НХЛ благодаря усилиям русских хоккеистов

Хоккеисты клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" одержали победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Бостоном" со счетом 4:3. Выиграть удалось лишь в серии буллитов - основное и дополнительное время завершилось вничью 3:3.

Российский защитник "Рейнджерс" Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами на партнеров в этой игре. Но шайб сам не забросил. Но его передачи помогли команде из Нью-Йорка спасти матч, в котором они проигрывали со счетом 1:3.

У "Бостона" шайбы забросили Хайнен (31), Пастрняк (33) и Бержерон (36). А вот в составе "Рейнджерс" точные броски сделали - Зибанежад (18), Хэйз (50-я минута) и Хытил (53).

В серии буллитов героем стал российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев - он отразил 6 из 7 бросков "Бостона". А решающий буллит реализовал Энтони Дианджело. Еще один россиянин в составе нью-йоркцев, Владислав Наместников, провел 15,5 минут на льду.