2019-02-07T11:42:02+03:00
Происшествия

ФСБ России: Банда фальшивомонетчиков подозревается в финансировании международного терроризма

Высококачественные подделки пятитысячных купюр разменивались на тысячные в 20 регионах России
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Сотрудники ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действияСотрудники ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действияФото: Оперативная съемка
Изменить размер текста:

Федеральной службой безопасности России (ФСБ) совместно с полицией на территории московского региона и Республики Дагестан пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества.

Участники банды фальшивомонетчиков изготавливали и сбывали высококачественные поддельные пятитысячные купюры Центрального банка России и сбывали их в 20 регионах России. Задержаны одновременно 30 участников организованного преступного сообщества, которые разменивали фальшивки на настоящие тысячные купюры.

"В рамках расследования 9 уголовных дел, возбужденных следственными подразделениями МВД России по данным фактам, у подозреваемых обнаружено и изъято значительное количество поддельных купюр, технологическое оборудование с клише для печати денег, средства воспроизводства элементов защиты банкнот", - сообщает ЦОС ФСБ России.

Участники банды фальшивомонетчиков изготавливали и сбывали высококачественные поддельные пятитысячные купюры Фото: Оперативная съемка

Участники банды фальшивомонетчиков изготавливали и сбывали высококачественные поддельные пятитысячные купюрыФото: Оперативная съемка

В ведомстве отметили, что ресурсное обеспечение деятельности организованного преступного сообщества осуществлялось из-за рубежа.

Кстати, в октябре 2018 года, в Дагестане уже пресекалась деятельность ряда подпольных «лабораторий» по массовому производству поддельных российских денег, принадлежавших задержанным лицам.

Сотрудники ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на проверку причастности участников сообщества к иным преступлениям, в том числе к финансированию терроризма.

У силовиков есть все основания предполагать, что часть незаконно полученных средств банда фальшивомонетчиков перечисляла террористам за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
«Хадижу и Сулеймана убили поселившиеся в моей машине иностранцы»: В Нижнем Новгороде завершилось расследование дела Елены Каримовой, убившей двух своих маленьких детей
«Комсомолка» собрала шесть неизвестных фактов об этом громком преступлении [эксклюзив]
"Это был не ребенок, а Голлум!": бабушка из Самары рассказала, зачем избила молотком и выбросила из окна 5-летнюю девочку
Обвиняемая в жестком преступлении Галина Кобзева уверяет, что не желала зла маленькой Наде, а всего лишь боролась с чудовищем из знаменитого романа
Новости 24
Ученые рассказали, чем опасен длительный просмотр телевизора
Госдума приняла законопроект о праве судебных приставов заниматься межгосударственным розыском
Эксперты прогнозируют, что инфляция замедлится к маю
Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google
Минфин предложил отменить НДС на золото в слитках
Россия не обсуждает на переговорах с Токио передачу южных Курил
США порекомендовали допустить российских наблюдателей на выборы на Украине
В России впервые за 11 лет выросли продажи пива
Мультсериал "Симпсоны" продлили на два сезона
Япония отказалась от фразы "незаконная оккупация Курил"
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы
Следственный комитет РФ завел дело против украинских следователей, которые возбудили дело против российского следователя
Режиссера "Богемской рапсодии" лишили номинации киноакадемии BAFTA из-за скандала о домогательствах
Откровенный наряд бразильского политика шокировал интернет-пользователей
Предпенсионерам предложат тесты по профориентации
В Госдуму внесли законопроекты о "шпионских" устройствах для получения информации
У берегов Индонезии произошло землетрясения магнитудой 5,7
Столтенберг: НАТО будет работать над тем, чтобы сохранить ДРСМД
Потребители стали предпочитать расплачиваться телефоном, а не «пластиком»
Клинтон раскритиковала Трампа за выход США из ДРСМД
Япония продолжит переговоры по мирному договору с Россией
Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел Эмилиано Сала
Помпео: США рассчитывают, что соседи Венесуэлы помогут протестующим в этой стране
В Швеции решили, что Россия «готовится к большой войне»
В Мехико от свиного гриппа за четыре месяца скончались 20 человек