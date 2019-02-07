ФСБ России: Банда фальшивомонетчиков подозревается в финансировании международного терроризма

Федеральной службой безопасности России (ФСБ) совместно с полицией на территории московского региона и Республики Дагестан пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества.

Участники банды фальшивомонетчиков изготавливали и сбывали высококачественные поддельные пятитысячные купюры Центрального банка России и сбывали их в 20 регионах России. Задержаны одновременно 30 участников организованного преступного сообщества, которые разменивали фальшивки на настоящие тысячные купюры.

"В рамках расследования 9 уголовных дел, возбужденных следственными подразделениями МВД России по данным фактам, у подозреваемых обнаружено и изъято значительное количество поддельных купюр, технологическое оборудование с клише для печати денег, средства воспроизводства элементов защиты банкнот", - сообщает ЦОС ФСБ России.

Участники банды фальшивомонетчиков изготавливали и сбывали высококачественные поддельные пятитысячные купюрыФото: Оперативная съемка

В ведомстве отметили, что ресурсное обеспечение деятельности организованного преступного сообщества осуществлялось из-за рубежа.

Кстати, в октябре 2018 года, в Дагестане уже пресекалась деятельность ряда подпольных «лабораторий» по массовому производству поддельных российских денег, принадлежавших задержанным лицам.

Сотрудники ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на проверку причастности участников сообщества к иным преступлениям, в том числе к финансированию терроризма.

У силовиков есть все основания предполагать, что часть незаконно полученных средств банда фальшивомонетчиков перечисляла террористам за рубеж.