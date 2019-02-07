"Нечего скрывать, есть, чем гордиться": Российские спортсмены снялись в откровенной фотосессии

Александра Трусова о возможности переезда заграницу: "Выступать за Россию - это большая честь. Я хотела бы всегда выступать за Россию"

В эксклюзивном интервью «Комсомолке» 14-летняя спортсменка рассказала о своей главной конкурентке, какую страну хотела бы представлять и чего стоит быть не такой, как все.