"Нечего скрывать, есть, чем гордиться": Российские спортсмены снялись в откровенной фотосессии
Своеобразным образом российские спортсмены решили отметить пятилетний юбилей Олимпийских игр в Сочи. В честь памятной даты они полностью обнажились под слоганом: "Нечего скрывать, есть, чем гордиться". Участие в необычной фотосъемке приняли спортсмены, которые прославили Россию на домашней Олимпиаде. Компанию им составили антлеты, которые имеют шансы поехать в Пекин в 2022 году.
Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, фигурное катание (выступали в танцах на льду в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018). Фото: teamrussia.pro/А. Голованов
Денис Айрапетян, шорт-трек. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов
Виктор Ан, шорт-трек. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов
Александр Третьяков, скелетон. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов
Михаил Козлов, конькобежный спорт. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов
Михаил Мордасов, бобслей. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов
Сергей Трофимов, конькобежный спорт. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов
Юлия Шокшуева, бобслей. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов
Егор Ануфриев, могул. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов
Надежда Морозова, хоккей. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов
Семен Елистратов, шорт-трек. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов
ИСТОЧНИК KP.RU