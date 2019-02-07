2019-02-07T15:17:48+03:00
Спорт

"Нечего скрывать, есть, чем гордиться": Российские спортсмены снялись в откровенной фотосессии

Победители Олимпиады в Сочи решили показать себя [фото]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Александра Качуркина, конькобежный спорт. Фото: teamrussia.pro/А. ГоловановАлександра Качуркина, конькобежный спорт. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Своеобразным образом российские спортсмены решили отметить пятилетний юбилей Олимпийских игр в Сочи. В честь памятной даты они полностью обнажились под слоганом: "Нечего скрывать, есть, чем гордиться". Участие в необычной фотосъемке приняли спортсмены, которые прославили Россию на домашней Олимпиаде. Компанию им составили антлеты, которые имеют шансы поехать в Пекин в 2022 году.

Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, фигурное катание (выступали в танцах на льду в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018). Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, фигурное катание (выступали в танцах на льду в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018). Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Денис Айрапетян, шорт-трек. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Денис Айрапетян, шорт-трек. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Виктор Ан, шорт-трек. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Виктор Ан, шорт-трек. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Александр Третьяков, скелетон. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Александр Третьяков, скелетон. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Михаил Козлов, конькобежный спорт. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Михаил Козлов, конькобежный спорт. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Михаил Мордасов, бобслей. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Михаил Мордасов, бобслей. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Сергей Трофимов, конькобежный спорт. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Сергей Трофимов, конькобежный спорт. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Юлия Шокшуева, бобслей. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Юлия Шокшуева, бобслей. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Егор Ануфриев, могул. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Егор Ануфриев, могул. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Надежда Морозова, хоккей. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Надежда Морозова, хоккей. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Семен Елистратов, шорт-трек. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

Семен Елистратов, шорт-трек. Фото: teamrussia.pro/А. Голованов

ИСТОЧНИК KP.RU

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