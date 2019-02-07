В Лужниках заживо сгорела женщина

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека в поселке Лужники Ступинского района Московской области.

2 февраля здесь загорелся частный кирпичный дом. При разборе завалов пожарные обнаружили обгоревшее тело хозяйки дома.

Известно, что женщина организовала на своем участке центр передержки домашних животных. В подсобных помещениях на территории она разместила 73 собак и 11 кошек.

По словам источника в следствии, на момент пожара в доме помимо хозяйки была ее дочь с друзьями и племянница. Все остальные успели выскочить на улицу, но женщина не успела - она в этот момент спала.

- Согласно заключению специалиста государственной пожарной службы, очаг возгорания находился в месте расположения печного отопления, причина возгорания - неисправность печного отопления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления по Московской области Ольга Врадий.

К слову, в Сети появилась информация, что вместе с несчастной владелицей центра передержки в огне погибли 30 собак.

- Эта информация не соответствует действительности. В ходе тушения возгорания обнаружены останки одной собаки, которая находилась в доме, - уточнила Ольга Врадий.