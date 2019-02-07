Путин вручил премии за невероятные открытия

Каждый раз на вручении в Кремле премии молодым ученым задумываешься - как в современном мире этих ребят вообще занесло в науку? Кто убедил их в том, что, например, исследование "новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства к биоинсектицидам" - это интересно? Почему они не пошли в бизнес, чиновники или блогеры?

Даже Владимир Путин, который вручает эту премию много лет, сбился зачитывая темы, не с первого раза выговорил "персонализированный". Но остановился, поднял палец и исправился. С молодыми учеными, наверное, иначе и нельзя.

Евгений Горлов и Виктор Жарков получили свою премию за разработку и реализацию лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ. То есть их прибор - ящик размером со стол - с помощью лазера может на расстоянии в десять метров определять взрывчатку, ее следы или пары. Теперь они собираются его усовершенствовать и сделать лазерную указку, чтобы прибор сам находил в толпе террориста со взрывчаткой.

Вячеслав Дячук открыл новые механизмы развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных. Я трижды перечитал краткое содержание его открытия, но все равно не смогу это объяснить. Там гибель и восстановление нейронов, глициальные клетки и периферическая нервная система. Но в перспективе с помощью его работы появится шанс лечить болезни Паркинсона и Альцгеймера, главные после рака неизлечимые бичи человечества.

Екатерина Гризанова разобралась с теми самыми насекомыми- вредителями, которые постепенно привыкают к биопрепаратам, и ничем их не возьмешь. Ее работа заняла десять лет, и она долго благодарила всех, кто привел ее к этой задаче.

Иван Оселедец разработал тензорный поиск - анализ больших данных, позволяющий получать на выходе совершенно невозможные результаты. Достаточно сказать, что в качестве примера, описывая свое исследование, сам Иван объясняет, как на основании известных величин (например, ваш пол, доход и возраст) предсказать продолжительность вашей жизни. То, что это работает, доказывает тот факт, что тензорный поиск используется уже в электронной торговле, чтобы предложить вам в первую очередь самый подходящий товар.

- Все наши общенациональные проекты требуют мощной научной подпитки, для этого в самое ближайшее время будет запущен процесс создания научно-образовательных центров и исследовательских центров мирового уровня. Причём в первую очередь они появятся в тех регионах, где наука, её достижения особенно востребованы для социально-экономического развития, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, - заявил Путин, пообещав, что в последующие годы будет еще интересней.

Хотя куда еще интересней.