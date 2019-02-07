2019-02-07T16:35:07+03:00
Звезды

Онкобольная порнозвезда решила удалить грудь за 3 млн

37-летняя Марика Хейз снялась более чем в 200 порнофильмах и работала моделью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Марика Хейз.Марика Хейз.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Порноактриса Марика Хейз собирает деньги на операцию по удалению молочных желез. На столь отчаянный шаг знаменитость решилась после того, как узнала о страшном диагнозе.

В конце 2018 года 37-летняя порнозвезда узнала, что у нее рак груди. Чтобы справиться с болезнью, актрисе фильмов для взрослых необходима дорогостоящая операция. Поэтом Марика Хейз, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, бросила клич по своим фанатам. Ей надо собрать чуть более трех миллионов рублей.

maricahasemaricahase
В портфолио звезды - съемки боле чем в 200 порнофильмах
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Порнозвезда начала краудфандинговую кампанию. Когда нужная сумма наберется, ей сделают мастэктомию - удаление молочных желез. После этого порноактрисе вставят импланты, передает Daily Star.

maricahasemaricahase
У 37-летней Марики Хейз рак груди
4007 отметок «Нравится»63 комментариевInstagram

Это небыстрая процедура, поэтому на несколько месяцев Марике придется оставить свое ремесло. "В конце прошлого года я узнала, что у меня рак. Мы ходили по врачам и наконец приняли решение. В этом месяце мне сделают двустороннюю мастэктомию и реконструкцию", - заявила актриса. Марика добавила, что после лечения хотела бы вернуться к своему занятию.

По словам порнозвезды, 3,3 миллиона рублей ей хватит на то, чтобы сделать операцию, пройти реабилитацию. Ей также может понадобиться химиотерапия. Если от этой суммы что-то останется, то излишки знаменитость собирается пожертвовать онкоцентру, в котором пройдет лечение.

maricahasemaricahase
В январе 2013 года она стала "Киской месяца" журнала Penthouse
2235 отметок «Нравится»45 комментариевInstagram

Марика Хасе родилась 26 сентября 1981 года в Токио. В 2007 году дебютировала как модель. В 2008 году она выпустила альбом с собственными обнаженными фотографиями. В декабре 2009 года снялась в фильме для взрослых. В январе 2013 года она стала "Киской месяца" журнала Penthouse. В портфолио звезды - съемки боле чем в 200 порнофильмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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