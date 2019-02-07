Онкобольная порнозвезда решила удалить грудь за 3 млн

Порноактриса Марика Хейз собирает деньги на операцию по удалению молочных желез. На столь отчаянный шаг знаменитость решилась после того, как узнала о страшном диагнозе.

В конце 2018 года 37-летняя порнозвезда узнала, что у нее рак груди. Чтобы справиться с болезнью, актрисе фильмов для взрослых необходима дорогостоящая операция. Поэтом Марика Хейз, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, бросила клич по своим фанатам. Ей надо собрать чуть более трех миллионов рублей.

maricahase В портфолио звезды - съемки боле чем в 200 порнофильмах

Порнозвезда начала краудфандинговую кампанию. Когда нужная сумма наберется, ей сделают мастэктомию - удаление молочных желез. После этого порноактрисе вставят импланты, передает Daily Star.

maricahase У 37-летней Марики Хейз рак груди

Это небыстрая процедура, поэтому на несколько месяцев Марике придется оставить свое ремесло. "В конце прошлого года я узнала, что у меня рак. Мы ходили по врачам и наконец приняли решение. В этом месяце мне сделают двустороннюю мастэктомию и реконструкцию", - заявила актриса. Марика добавила, что после лечения хотела бы вернуться к своему занятию.

По словам порнозвезды, 3,3 миллиона рублей ей хватит на то, чтобы сделать операцию, пройти реабилитацию. Ей также может понадобиться химиотерапия. Если от этой суммы что-то останется, то излишки знаменитость собирается пожертвовать онкоцентру, в котором пройдет лечение.

maricahase В январе 2013 года она стала "Киской месяца" журнала Penthouse

Марика Хасе родилась 26 сентября 1981 года в Токио. В 2007 году дебютировала как модель. В 2008 году она выпустила альбом с собственными обнаженными фотографиями. В декабре 2009 года снялась в фильме для взрослых. В январе 2013 года она стала "Киской месяца" журнала Penthouse. В портфолио звезды - съемки боле чем в 200 порнофильмах.