По делу о пожаре в "звездном доме" назначена экспертиза

Пожар в "звездном доме" на Никитском Бульваре уже несколько суток держится в топе новостных лент. Читательский интерес регулярно подогревают недобросовестные СМИ. Вслед за целой серией ложных новостей об увеличении количества жертв, появилась информация о якобы уже установленных причинах возгорания. Но и она оказалась вымыслом.

- Пожарно-тактическая экспертиза уже назначена. Но готова она будет не раньше, чем через три недели. Говорить о причинах пожара без ее результатов - невозможно, - пояснила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Сейчас следователи опрашивают жильцов дома. Рассматриваются три причины возгорания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689826" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Первая - неисправность электропроводки. Проще говоря, замыкание. В пользу этой версии говорит ветхость дома, который был построен в далеком 1915 году. Однако в 2013 году в доме проводился капитальный ремонт. Рабочие заменили провода на новые.

Вторая версия связана с неисправностью бытовых приборов. Сейчас обгоревшие холодильники, телевизоры и стиральные машины исследуют эксперты.

Третья версия - неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания был обнаружен в квартире 44 на 5 этаже, принадлежащей дочери дирижера Юрия Башмета Ксении. В ту ночь хозяйка квартиры не спала, принимала гостей. Возможно, кто-то из них поиграл со огнем.

Напомним, сама Ксения, ее 11-летний сын и гости не пострадали. Они успели выбежать на улицу. В списке жертв восемь человек. Это жильцы коммунальной квартиры, расположенной этажом выше. В числе погибших двое детей. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689829" frameborder="0"></iframe> На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

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«Ксения ничего не скрывает: «Подробности пожара в квартире дочери Башмета на Никитском бульваре

Директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко, выступая во вторник, 5 февраля, на пресс-конференции, посвященной XII Зимнему международному фестивалю искусств, рассказал подробности пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, где находилась квартира дочери дирижера Юрия Башмета - 38-летней Ксении (подробности)

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