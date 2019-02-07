Как иностранцы в Bloomberg повелись на обещания российского правительства

С 2011 года большевики развернули небывалую даже по западным меркам модернизацию городов и поселков. Прямо новый план ГОЭЛРО. За последние четыре года на нее выделено 2,1 трлн руб. Главный пример – Москва, к которой в регионах и так относились с ревностью, а нынче, глядя на ее преображение, просто чернеют от зависти. Но скоро такой будет вся Россия! Реконструкция приведет в порядок в порядок 40 небольших российских городов с общим населением 23 млн человек. От европейской части до Дальнего Востока. Русский президент Путин мечтает сделать свою страну красивее США и Европы – у него это получается…

Вышеприведеный текст – вольный пересказ публикации респектабельного американского издания Bloomberg. Совершенно неожиданно в нем вышла статья, посвященная госпрограмме по благоустройству российских городов. История начинается в Торжке, где автор видит новый поезд «Ласточка». И вдруг это уже не просто поезд - а символ перемен и грядущих инвестиций. Хвалит российскую инфраструктуру. Да-да, ту самую, которую мы обычно проклинаем. Попутно, ставит в пример ее финансирование. «Ежегодно на реконструкцию железных дорог, улиц и площадей тратится около 1,5 миллиарда долларов, а на будущее выделяются еще несколько миллиардов». Восхищается Москвой, подкрепляя свое мнение европейскими рейтингами по уровню комфортности жизни.

Напоминает иностранца, или провинциала, который прошелся по украшенному иллюминацией центру Молсквы (да, там только на подсветку грохнули миллиарды), а вернувшись домой делится восторженными впечатлениями. Побывал бы он в Бирюлево - увидел другую Москву. В том же Торжке полноцуенно отремонтирована лишь набережная. Возможно, именно на нее и пошли все отпущенные на город средства. А все остальное в городе... Гниющих труб в домах гости, увы, не видят. Зато иллюминация впечатляет.

Комплименты получать, конечно, приятно. Особенно от тех, от кого совсем не ожидаешь. Увы, сами россияне давно не рассчитывают на перемены от таких госпрограмм. По опросам НАФИ, лишь каждый четвертый россиянин (29%) считает, что в ближайшие год-два его населенный пункт станет более комфортным для проживания. А больше половины (59%) уверены, что с точки зрения комфорта ничего не изменится.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Реально ли удержать людей от переезда из провинции в Москву?

Сергей МАРКОВ, директор Института политических исследований:

- Чтобы люди с удовольствием жили в провинции, нужны две вещи: высокооплачиваемая работа для квалифицированных людей и благоустроенная среда обитания. Если изменить региональную политику, это сделать реально.

Глеб ПЬЯНЫХ, телеведущий, блогер:

- От нынешней жизни в провинции пешком в Москву уйдешь. Зарплаты должны быть 50 тысяч рублей минимум.

Вячеслав ДАНИЛОВ, политолог:

- Нужно не оставлять тех, кто хочет уехать. А создавать условия тем, кто не устроился в Москве и хочет вернуться. Все как в спорте: не получилось в большом клубе - едешь в провинцию перезапускать карьеру.

Андрей МАНОЙЛО, профессор МГУ:

- Конечно, нет: в регионах нет работы и низкие зарплаты. Социальные лифты там тоже не действуют. В Москву едут не за красивыми видами, а ради лучшей доли.

Андрей РОДКИН, общественный деятель:

- Реально. Нужно сделать развитие огромных территорий приоритетом. Сеть скоростных поездов должна связывать райцентры. Медицина, образование и культура тоже должны быть на столичном уровне.

Вадим ДЕНИСОВ, историк:

- Молодежь по-прежнему воспринимает Москву как главный шанс. Даже в Питере говорят: «Здесь ты ищешь работу, а в Москве работа ищет тебя». А вот зрелые люди в большинстве своем никуда не едут.

Олег СИРОТА, фермер:

- Региональному бизнесу нужны доступные кредиты и гарантии сбыта. Тогда появится много хороших рабочих мест.

Игорь, читатель сайта KP.RU:

- Надо перенести столицу за Урал. А корпорациям сделать свои штаб-квартиры там, где у них производства. Тогда не будет такого перекоса в сторону одного города.