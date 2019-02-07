"Закрыли двери перед полураздетыми детьми": Родители рассказали, что эвакуированных в Москве школьников не пускали погреться в кафе

Нелицеприятные факты вскрылись через 2 дня после случившейся в Москве и обрасти масштабной эвакуации. Школьникам пришлось выбежать на улицу без курток, шапок и даже в босоножках. И, как выяснилось, не все заведения готовы пустить полураздетых школьников погреться.

Во вторник 5 февраля 2019 года на телефоны и электронные почты многих учреждений поступили звонки о заложенных бомбах. В итоге в этот день были эвакуированы более 50 000 человек по Москве и области. Сотрудники и посетители торговых центров, управ, гостиниц, вокзалов. Но самое главное и чувствительное, что информация о ложном минировании поступала и в детские учреждения — садики и школы. К счастью, все до единого звонки оказались ложными. Но, вскрылись другие нелицеприятные факты.

Престижные кафе - не место для детей?

«Моя дочь учится в школе №1234. И вчера после экстренной эвакуации испуганных и полураздетых детей не пустили в «Кофемания» на Кудринской, сославшись на отсутствие мест и еще какую-то ерунду. Слава Богу, нашлись добрые люди — сотрудники музея Чайковского, которые приютили наших детей! Ну что скажешь??? Стыд, срам и полное разочарование!...» - написала на своей страничке в соцсети Татьяна Азатян.

Параллельно в сети появилось сообщение и другого пользователя с ником Татьяна Васильева.

«В 12:00 моя мама, преподаватель начальных классов ГБОУ №1234 города Москвы написала мне сообщение, что школа эвакуирована...Поступил анонимный звонок, дети не успели даже надеть зимнюю обувь, ситуация потребовала немедленной реакции преподавательского состава....Многие первоклассники были выведены на улицу практически раздетыми, они переодевались после урока физкультуры. Учителя начали искать места, куда пойти на Новинском бульваре — быстро, технично, чтобы дети не простыли. Также сработал испуг — многие ученики заплакали, поняв, что это не учебная тревога... «Кофемания» на Кудринской площади закрыла двери перед раздетыми детьми и преподавателями. В «Шоколаднице» молниеносно нашли допместа для детей ».

Фрагмент переписки в соцсети Facebook.

«КП» тут же связался с администрацией школы № 1234, чтобы уточнить, был ли такой эпизод. Однако, в учебном заведении заверили — вся эвакуация прошла в штатном режиме. Никаких полураздетых учеников на улице не было. То же самое сообщила коллегам из «Москва 24» лично директор школы Ирина Волошко. «Все прошло в штатном режиме. Дети сидели в тепле, все нормально». При этом ни мама ученицы, ни дочка учительницы на сообщения и звонки не отвечали. И даже посты свои по удаляли со страничек с комментарием, что «достали журналисты». Чтобы выяснить, «а были ли дети» пришлось отправить в ту самую «Шоколадницу».

- Да, во вторник днем к нам действительно прибежал целый класс в сопровождении учителей, - рассказал «Комсомолке» администратор кафе Дмитрий. - Многие лица были нам знакомы, школа эта рядом и часто после уроков и педагоги к нам заглядывают и родители с детьми. Детишки были одеты не по погоде. Кто-то даже в сандалях, многие плакали от страха. Мы тут же посадили их в наш дальний зал. Напоили чаем, успокоили. Чуть позже еще один класс к нам пришел погреться. Постепенно стали подъезжать родители. Некоторые тоже были в шоковом состоянии, одна мама беременная, ей даже плохо стало, так она испугалась за ребенка.

Администратор кафе "Шоколадница" Дмитрий.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Долго они у вас тут пробыли?

- В общей сложности около 2 часов, наверное.

- А про то, что их не пустили в «Кофеманию» вы слышали?

- Извините, я не в курсе этой ситуации. Могу говорить только про то, что видел.

В "Шоколаднице" обогрели школьников, оказавшихся на улице без верхней одежды из-за эвакуации.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Возможно, в пресловутой «Кофемании», где не день, так новый скандал, действительно не было мест, потому что у них разместились другие классы? Но нет. Ближе к вечеру 6 февраля на официальной страничке кафе появилось сообщение о том, что никакие детей к ним не приходило. И даже близко не было, а все посты в интернете - ложь:

«В наш ресторан на Кудринской площади эвакуированные дети из 1234 школы или какой-либо другой школы не заходили. Считаем недопустимым играть на чувствах людей, тем более на хайпе темы эвакуации и угрозе безопасности детей.

Мы провели служебное расследование, опросили всех сотрудников, просмотрели записи видеокамер. Дети в ресторан не заходили, на улице у ресторана не стояли. Ни с кем из наших сотрудников никто по поводу детей не разговаривал – видеокамеры этого не зафиксировали, а сотрудники не подтвердили» . И попросили связаться автора поста с кафе лично, указав телефон.

Не знаю, смогли ли авторы поста связаться с «Кофеманией» по указанным телефонам, но "Комсомолке" это так и не удалось. В самом заведении на Кудринской площади заявили, что все комментарии уже опубликованы на сайте. Подтверждающие видеокадры предоставлять отказались.

Вход в кафе "Кофемания", где отказались прокомментировать ситуацию со школьниками.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Банк — не место для детей?

Все эти истории с кофейнями могли бы сойти за черный пиар и конкуренцию, тем более, что находятся они в нескольких метрах друг от друга. Но, вдруг появляется похожее сообщение совершенно из другого района столицы — Мещанского. На этот раз «прославилось» отделение банка «ВТБ».

(орфография и пунктуация автора сохранены)

«Прошу обратить Ваше внимание на вопиющую ситуацию, сложившуюся вчера в нашем районе. - написала некто Juliette Beketova на официальной страничке Мещанского района в сети «наша Мещанка». - Была эвакуирована школа № 2054. Дети провели длительное время на улице, замерзли. При попытке учителей и воспитателей отвести детей погреться в тепло, столкнулись с омерзительным, жестоким, бесчеловечным отношением организаций, находящихся вблизи учебного заведения. Детей начальной школы и детского сада не пустили в помещение банка ВТБ (Садово-Сухаревская 8/12). Ругались на глазах испуганных детей. С руганью и благодаря неимоверным усилиям наших дорогих учителей (преграждавших путь на выкидывание детей на улицу) удалось, несмотря на протесты сотрудников Аптеки (Садово-Сухаревская 8/12), разместить часть детей в их помещении».

Ответ от официального представителя банка ВТБ Елены Беляевой последовал тут же: «Мы провели проверку данной информации и вынуждены сообщить, что она не соответствует действительности. В офис ВТБ на Садовой-Сухаревской 8/12 накануне обратился охранник школы 2054, который сообщил о готовящейся ПЛАНОВОЙ эвакуации. К сожалению, небольшой формат данного офиса не позволяет разместить большое количество людей одномоментно, о чем мы и сообщили охраннику школы. Никаких претензий к сотрудникам офиса он не имел. Отдельно подчеркнем, что ни учителя, ни сами школьники в связи с данным случаем в офис не обращались».

Однако, слова банковского сотрудника опровергла еще одна родительница ученика школа №2054 Мария Сурнина: «У меня один ребенок ходит в школу 2054(на Трубной), другой в детский сад на Трубной. Учительница моего сына пыталась согреть детей и заходила во все возможные помещения. Из ВТБ их выгнали (дети подтверждают слова учительницы!!! при этом их было не больше 10 человек, т.к. остальных к этому моменту успели забрать родители), в аптеку со скандалом зашли и остались. Малышам повезло больше, после часа на холоде, их приютил салон красоты «Эстель» (спасибо им огромное!!!). Считаю ответ представителя банка ВТБ полным бредом!».

В ГБОУ № 2054 что-либо комментировать вообще отказались, порекомендовав обратиться в Департамент. Ну а написавшие претензии мамы детей почему-то на звонки и сообщения журналистов категорически не отвечают.

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