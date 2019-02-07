Саша Савельева на последних сроках беременности «засветилась» в салоне стилиста

Бессменная участница группы Игоря Матвиенко, похоже, устала скрывать свою беременность. Саша Савельева выложила в своей соцсети снимок, где уж очень очевиден живот.

Саша Савельева и Влад Лисовец.

35-летняя артистка на последних сроках беременности пришла в салон к известному звездному стилисту Владу Лисовцу, чтобы изменить свой образ. Саша сделала колорирование и подстригла челку. А заодно попала в объектив тех, кто тоже присутствовал в салоне. Они тайно сняли Савельеву в профиль и выложили снимки в сеть.

В салоне Саша сделала колорирование и подстригла челку.

Ранее в соцсетях уже появлялись видео, где беременная солистка «Фабрики» выступает.

zvezdnoe_video Солистка группы "Фабрика" Саша Савельева

Напомним, Саша Савельева выступает половину своей жизни. В 18 лет она пришла на самую первую «Фабрику звезд» и вместе с Ирой Тоневой и Сати Казановой вышла оттуда победительницей. Игорь Матвиенко созданную на проекте группу «Фабрика» оставил за рамками шоу. Вот уже 17 лет коллектив живет и здравствует. Казанова давно покинула группу, а Савельева с Тоневой в сольные певицы идти не решились. В 2010 году Саша вышла замуж за актера Кирилла Сафонова.

sasha_savelieva С новым рождением #театрСовременник !

Спустя долгие годы они брака у них появится ребенок. У Сафонова есть взрослая дочь от первого брака, которая живет в США.