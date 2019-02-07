2019-02-07T18:39:00+03:00
Общество

Москвичи забывают в метро детские коляски, кафельную плитку и фитнес-коврики

Найти их по-прежнему можно на складе забытых вещей на станции «Котельники»
Павел КЛОКОВ
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Склад забытых вещей на станции метро "Котельники".Склад забытых вещей на станции метро "Котельники".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Что раньше забывали пассажиры в вагонах метро? Кепки, перчатки, томики Шекспира. Ну конспекты по анатомии человека. А сейчас? Склад забытых вещей в московском метро стал напоминать музей «Поле чудес». Потому что сюда тоже приносят все самое неожиданное и ненужное. Например. Пустые чемоданы. Кафельная плитка. Коврик для фитнеса. Ключи. Книжки Владимира Сорокина. И даже - внимание! - детские коляски. К счастью, без детей.

За январь этого года столичные пассажиры забыли в поездах 840 вещей. Это на 60% больше, чем в январе 2018-го. Количество растеряш неуклонно растёт. Хотя и половину предметов (из этих 840) они уже вернули обратно. Для этого нужно приехать на станцию «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии (восточный вестибюль - первый вагон из центра). Телефон: +7 (495) 622-20-85. Режим работы - ежедневно с 8.00 до 20.00. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним также, что потерянные паспорта, студенческие билеты, водительские удостоверения на склад не поступают. Их передают в полицию. Стол находок МВД расположен по адресу: 2-й Колобовский переулок, 8. Телефон: +7 (495) 694-86-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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