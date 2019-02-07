Андрей Аршавин: "У нас с чиновниками сейчас 2:0 - Беляков обыграл меня, а Пак обыграл Кокорина и Мамаева"

Андрей Аршавин не так давно завершил свою профессиональную карьеру, повесив бутсы на гвоздь. Последним его клубом стал алма-атинский "Кайрат". А теперь же он - эксперт на телеканале "Матч ТВ" и на должности в родном для него питерском "Зените".

Экс-капитан сборной России в четверг, 7 февраля, пришел в гости к Алексею Ягудину в программу "Тает лед" и откровенно поговорил о жизни.

- Как изменилась твоя жизнь после завершения карьеры?

- У меня 2 работы - на ТВ и в "Зените". Переход прошел плавно и я комфортно себя ощущаю в новой оли. Хотя обычно для спортсмена - это стресс. Очень мало свободного времени. "Сапсан" для меня - это как проехать на метро 2 остановки от Питера до Москвы.

Говоря же о том, как так вышло, что пауза между завершением карьеры началом нового этапа в жизни была маленькой, Аршавин сказал:

- Мне поступило 2 предложения, и я не стал от них отказываться. Это лучше, чем сидеть дома или в ресторане и ничем не заниматься. Чем больше будет пауза между расставанием и новой работой, тем сильнее будут вылезать мои дурные привычки. А теперь же просто нет свободного времени. В новых ролях - мне нравится в "Зените", на ТВ, конечно, это выглядит не так органично. Но это ново для меня. Это большая разница - работать приходя несколько раз в год, или же каждый день на телеке. Мне иногда не хватает словарного запаса.

Вспомнил Андрей Аршавин и свое первое интервью, которое дал еще будучи молодым воспитанником спортшколы "Смена".

- Я помню свое первое интервью на "Смене". И у стеночки стоял, мне задали на диктофон 3-4 вопроса. А потом ждали всей семьей выход газеты, накупили несколько номеров и смотрели.

Был откровенен Аршавин и в плане социальных сетей. Андрей сказал, что сам ведет свои странички в Инстаграме.

- Был против соцсетей, но появился в "Инстаграме". Но по контрактам требование - вести работу в соцсетях. Мне пишут, но сам говорил там только с друзьями. Большинство из того, что там появляется - я делаю сам. Да вообще, для меня это темный лес. Мне обычно помогают поставить хэштег или смайлик, в других соцсетях меня нету.

Сожаления же от того, что именно в далеком Казахстане в команде "Кайрат" завершил карьеру - не имеется. И прощание с футболом прошло на позитивной волне:

- Нет сожаления, что закончил с футболом в "Кайрате". Это трудно определить, все покажет время. У меня связаны с Казахстаном добрые чувства. Там инфраструктура на низком уровне - приходилось играть на протертом поле, или же в раздевалках не очень удобных раздевались. Иногда очень жарко было - играли летом в 30-40 градусов тепла, иногда на искусственном поле, где обжигаешь пятки через бутсы. "Кайрат" - делает упор на своих воспитанников, "Астана" же привозят больших звезд и добиваются успеха в Европе. Меня там очень хорошо приняли, чем дальше шло, тем больше интегрировался. Группа ребят, человек 6-7 - жалели, что ухожу. Сейчас с ними переписываемся. Алма-Ата - хороший город, там все есть для нормальной жизни человека.

- Ты поменял свое мнение о тренерстве, ведь помогаешь Радимову в "Зените-2"? - спрашивает Алексей Ягудин.

- Нет, мы договорились просто, что буду ходить к Радимову на тренировки, чтобы поддерживать форму и оценить тех молодых футболистов, которые есть у нас в "Зените". Сейчас с Володей Быстровым пошли на курсы тренеров и защитили на категорию D. Каждый день видим тех тренеров, с которыми работали. И понимаю, что тренеры профессиональной и детской команды - это две разные команды. Взрослые - это тактика, психология, дети - нужно поставить технику, а это нужно терпение, иметь максимальное терпение. Детским тренерам нужно просто поклон. То, что они вложат - с тем потом и работать. Это как и учителя в школе. Но пока не вижу себя тренером. Категории D и С - низшие, детские. Пока договорились с руководителями "Зенита", что это сделаю.

- Можешь назвать самый яркий момент и самый худший в твоей карьере?

- Самый яркий - это конец 2007 и 2008-й год, потому что были победы с "Зенитом", потом Кубок УЕФА, бронза на Евро. А негативные моменты были, но чтобы суперплохие, мне нечего выделить. Понятно, что были периоды, когда мне было грустно, но не могу сказать что-то.

- Тяжело было принять решение о завершении карьеры?

- Не было такого, что сказал и закончил. В конце лета встретились с президентом "Кайрата" и я сказал все о команде. И сказал про тех игроков, которых бы заменил в команде. Себя же и включил в этот список. Когда же "Кайрат" объявил о том, с кем не будет продлевать контракты, то для меня это не было чем-то сверхъестественным. В конце последней игры за "Кайрат" меня подкидывали как тренера, после матча было хорошее настроение, не было сентиментальных фраз, слез. Все было достаточно весело и позитивно. У меня не было перенасыщения футболом. Был уставшим. Я люблю футбол, и мне хочется остаться в нем. Было ощущение, что в некоторых играх, когда нужно было вытаскивать матч, я понимал, что не могу это сделать, физические кондиции уже не те. В физике не хватило мне, чтобы приносить пользу той команде, в которой я нахожусь.

- Были ли у тебя в жизни эпизоды, когда тебя хотели обмануть?

- Мы принимали участие в проекте с одним человеком и другими футболистами. Бывает много случаев, когда ты теряешь деньги. Но это - естественно. Мы понимаем, что спорт не вечен и хотим вложить деньги. Но мы не можем это контролировать. Когда же ты их не контролируешь, деньги от тебя утекают.

- Слава тебя изменила?

- Скорее всего, такие моменты были. Но они не были очень долгими. Какие-то случаи меня возвращали на круги своя.

- С кем ты... "зажигал"?

- Те молодые игроки, которые были в "Зените" в нулевых годах. Ходили отдыхать на вечеринки. Кто? Не скажу, вдруг им нельзя говорить такую информацию.

- У тебя есть поступки, которые считаешь стыдными?

- Были такие, но это - часть меня. Без этого я был бы Вася Иванов, а не Андрей Аршавин. Если бы и помнил сейчас, не хотел бы говорить.

- Фанаты могут превозносить и "топить"... имею ввиду ту фразу в лобби гостиницы.

- Тут, думаю, подходит фраза "от любви до ненависти один шаг". Понятно, что когда тебя несут на пьедестал, то идеализируют. Но люди забывают, что мы обычные люди. И мы - тоже можем делать ошибки. И когда ты разочаровываешь людей, то они готовы тебя растоптать. К этому надо быть готовым, это может случиться с любым человеком. Злиться? Поступки все равно твои. Конечно, что-то, если неприятность такая в тебе сидит, то кто-то говорит, нужно быть умнее. Я сказал тогда этому человеку просто то, что думал. В России обычно хаят чиновников. Сейчас у нас против чиновников 2:0. Беляков обыграл меня, Пак обыграл Кокорина и Мамаева.

- История с Кокориным и Мамаевым, она уже случилась... их уже наказали и считают, что их надо отпускать...

- Дело продвигается и идет к вынесению судебного решения. Ребята понимают, что они сделали и хотят вернуться. И приносили радость и пользу.

- Есть ли планы в будущем попробовать себя в политике?

- Может быть когда-то, когда начинал играть в футбол, то почему бы не пойти в администрацию города. Понимаю, что это не лежит в моем сердце.

- В футболе есть те вещи, которые не получились?

- Да, есть. Но сейчас уже ничего не изменить.