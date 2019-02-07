2019-02-07T19:26:56+03:00
Происшествия

Парень задержал двух грабителей в московском метро с помощью газового баллончика

Молодой человек распылил баллончик в лицо хулиганам, которые пытались отобрать у него телефон. пассажиры сняли произошедшее на видео [видео]
Валерий ЛОМОВИЦКИЙ
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Кадр из видео с пострадавшими от газового баллончика в вагоне.Кадр из видео с пострадавшими от газового баллончика в вагоне.
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Час пик на Арбатско-Покровской линии метро. Трое парней, держась друг за друга и протирая глаза, с трудом идут по вагону. Если выдернуть ситуацию из контекста, то парней может даже стать жалко. Им сейчас действительно приходится не сладко. Их лица покраснели, глаза слезятся и щиплет все лицо. Они матерятся, называют кого-то псом и шакалом. Вероятно, этот «пес и шакал» и есть причина их неподдельной боли.

Парень задержал грабителей в метро с помощью баллончика.

Как оказалось, двое из них просто-напросто обычные воры. Друзья-грабители попытались украсть телефон у пассажира метро, на видео этот пассажир в камуфляжных штанах. Выборка самого слабого в вагоне в этот раз подвела воров. У парня под рукой оказался газовый баллончик, которым он и воспользовался. Все это произошло около пяти часов вечера между станциями Семеновская и Партизанская. Так что если вы решили, что плакать людей заставляют только «Хатико» и ипотека, то вы ошибались.

На следующей станции незадачливых воришек уже ждали сотрудники полиции, которые забрали их в отдел, чтобы промыть им глаза и мозги. Ну а заодно составить протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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