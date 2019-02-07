Любовница Абдулова пришла на "Пусть говорят" молить о прощении

Еще одна женщина решила рассказать о своих отношениях с легендарным актером Александром Абдуловым. Героиней программы "Пусть говорят" стала Виктория Лановская.

Пышногрудую блондинку многие помнят по телесериалам. Вика также снималась в "Доме-2". За ее внимание боролись звезды телестройки Степан Меньщиков и Андрей Черкасов.

Любимая женщина Александра Абдулова не так часто распространялась о своих отношениях со знаменитым артистом. И вот в студии Дмитрия Борисова она решила прервать молчание. Женщина пришла на шоу молить о прощении. По ее словам, она виновата перед матерью знаменитого актера. Лановская сожалеет, что не помогла Людмиле Александровне после смерти ее сына.

Любовница Александра Абдулова ушла на "Дом-2".Виктория Лановская рассказала об отношениях с великим актером

"В первую очередь, я пришла в эту студию, так как чувствую вину перед мамой Саши. Я хочу извиниться за то, что я ее оставила. Сашина мама была для меня тоже мамой. Наши отношения с Александром Гавриловичем были в 2003-2004 году", - рассказала Виктория.

Со дня смерти Александра Абдулова, скончавшегося от рака легких, прошло 11 лет. Но Виктория до сих пор не может простить себе то, что когда-то оставила маму любимого человека Людмилу Александровну. По словам женщины, мать Саши приняла ее в семью и относилась к ней, как к родной дочери.

Виктория Лановская познакомилась с актером на одной из вечеринок. Она только-только приехала в Москву из провинции и мечтала стать актрисой. Абдулов предложил ей свою помощь, а также оставил свой номер телефона. Лановская влюбилась в артиста несмотря на разницу в 27 лет. После страстной ночи любви они начали встречаться. Их отношения длились около полутора лет.

Когда Абдулов и Лановская расстались, Вика уехала за границу. С Александром Абдуловым она больше никогда не общалась, а вот маме артиста иногда звонила.

Избранница Абдулова познакомилась с Людмилой Александровной, когда встречалась с актером уже три месяца. Мама звезды кино скончалась в 2011 году в возрасте 97 лет. Она пережила всех своих детей и чувствовала себя одинокой.