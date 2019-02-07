«Я ее отпустил, но сердце ждет!» : Билан рассказал о личной драме

Летая практически без страховки над 9 тысячами зрителей арены «Динамо», Билан пел свою нетленку «Неделимые». Пожалуй, это самый захватывающий номер шоу «Планета Билан». Получилось так трогательно и смело, что сразу вспомнились кадры «Новогоднего аттракциона», когда молодые Алла Пугачева и Игорь Кио парили над куполом цирка под песню «Миллион алых роз».

Эффектное исполнение хита "Неделимые".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но тогда это была все-таки телевизионная съемка, а тут Диме мало того, что пришлось вскарабкаться на космическое колесо, так еще и надо было изобразить бег по кругу на 20-метровой высоте и петь вживую. Тут не только с нервами должно быть все в порядке, но и с дыханием.

Все-таки диплом Гнесинки и тут выручает Билана.

Когда у тебя за плечами оперный класс, можешь петь хоть на бегу, хоть на лету.

Дима Билан на сцене.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если Билан удивляет мастерством и талантом, то его партнер и подруга Яна Рудковская -креативом. Как всегда, от приглашения на шоу до мельчайших деталей концерта- все сделано на мировом уровне и с большим вкусом.

Друзьям и коллегам Димы, помимо билетов, были отправлены «Кубики Рубика» с портретом Билана в космической стилистике и 3D-очки с разноцветными стеклами. Очки, кстати, получили и все зрители шоу для доступности всех спецэффектов.

Билан собрал девять тысяч зрителей на новенькую арену "Динамо".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дима легко бы мог петь в «черном кабинете», жонглируя высокими нотами, но капризная публика хочет, чтобы ее удивили.

Поэтому и сцена в виде космического корабля. И трюкачи -танцоры пляшут вниз головой.

Дима исполняет и старые хиты и совсем неизвестные песни, подчеркивая, что почти все они автобиографичны. Впервые так открыто говорит о личной драме в новом треке:

«Я ее отпустил, а сердце ждёт».

Новое шоу Димы Билана сделано на мировом уровне и с большим вкусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А потом объясняет, мол, была депрессия, хотел создать семью, не сложилось.

В общем, получилась мини-исповедь.

- Быть собой или оправдать ожидания? Войти историю или стать частью статистики? - обращается к себе и к зрителям Билан.

Шоу вместило в себя старые хиты, новинки и совсем неизвестные песни.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И в середине шоу обязательное признание в любви великим женщинам: Уитни Хьюстон (« I look for you»), Марине Цветаевой («Я тебя отвоюю»). И конечно же, Алле Пугачевой («Не отрекаются любя»).

- Какое счастье, что наши кумиры, такие люди, как Алла Борисовна, здравствуют, - делится со зрителями Билан.

36 песен, более двух часов шоу. Почти все песни зал пел вместе с Биланом.

Шоу «Планета Билан» - это целых 36 песен и почти два часа музыки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артист оставил на гранд-финал самые любимые: «Держи», «На берегу неба», «Хулиган».

КСТАТИ

Киркоров: «Это стильное шоу!»

Концерт Билана посетили многие знаменитости. В вип-ложе были замечены: Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном Сашей, Анита Цой, Алсу, Игорь Гуляев, Дарья Клюкина, Юлианна Караулова, Наташа Королева, Олеся Судзиловская и многие другие.

Филипп Киркоров. Фото предоставлено организаторами

- Это невероятно стильное шоу, - похвалил коллегу Филипп Киркоров.

Евгений Плющенко с женой Яной Рудковской и сыном Сашей. Фото предоставлено организаторами

Шоу «Планета Билан» отправится в большой тур по России и СНГ, который организован концертным агентством PMI: за время гастролей Дима Билан посетит 22 города, среди которых Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, а также Рига, Минск и Вильнюс.