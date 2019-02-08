Подкаблучник - опора семьи?

Спросите разведенных женщин, что стало причиной крушения их брака, и почти все они ответят, что муж изменял, выпивал, обманывал да и просто был негодяем. Те же, у кого дома все в порядке, вряд ли когда-нибудь признаются, что главная причина их счастья - тихоня супруг, который со всем соглашается и никогда не перечит.

Не лев, зато хорош на кухне!

- Люблю, когда сильный мужчина рядом, - любит повторять моя подруга Инга. Потом смотрит на несущего сумки супруга, плетущегося сзади, и добавляет: -Рядом, я сказала!

Семья Инги - образец идиллии и взаимной нежности. Муж-зайка готовит завтрак, отводит детей в школу, а по вечерам делает любимой жене массаж ног. Зарабатывает, правда, не очень много, но с лихвой компенсирует это уборкой квартиры и походами с Ингой по магазинам.

- Да, не лев и даже не орел, - ласково треплет его по волосам Инга. - Зато в сексе хорош и солянку варит лучше, чем моя мама. Ну а тем, кому нужен мускулистый красавец и топ-менеджер, могу пожелать удачи в бою. Потому что на моего Саню никто глаз не положит, а за мускулистыми и перспективными нужен присмотр.

Друзья за глаза над Саней посмеиваются, говорят, ну это же не по-мужски как-то - всегда соглашаться с женой. Разве нет у него собственных желаний и потребностей? На что Саня обычно поясняет: главное в семейной жизни - чтобы жена была довольна. Захотела пойти в кино - пожалуйста, возжелала ночью мороженого - не проблема, решила пойти с подругами в бар - пусть идет. Это только на первый взгляд кажется, что у женщин завышенные требования, а на самом деле не так уж много им и надо - они просто хотят, чтобы мужчина с ними соглашался. Желательно во всем.

Разъяренная медведица в доме ни к чему

- Мне ведь совсем не трудно купить ей цветы, прогуляться вместе по супермаркету, посмотреть мелодраму, - говорит Саня. - Я таким образом экономлю время и не трачу его на ругань, обиды, взаимные претензии. Моя женщина довольна и счастлива, а когда она довольна, у нас даже цветы лучше растут. Зачем мне иметь дома разъяренную медведицу?

Когда же кто-то из друзей начинает критиковать его за безропотное послушание, Саня добавляет:

- Как же вы не правы. Последнее слово в семье всегда за мной, даже два слова: «Хорошо, дорогая!»

Прошли годы, многие из компании Инги и Сани давно развелись и все никак не могут найти себе подходящую пару, а этим все нипочем. Муж-подкаблучник все так же готовит вкусные завтраки, а жена-генеральша составляет для него список неотложных дел на завтра. Ведь если не она, возможно, у Сани вообще не было бы смысла в жизни!

Помните анекдот, когда дед-подкаблучник схватился за сердце и чуть не умер, но строгий взгляд жены заставил его прожить еще 20 лет? Так и у них. Она его вдохновляет, а он всегда чем-то занят. Со стороны, конечно, выглядит немного дико, но если разобраться, а кто из мужей - не подкаблучник? И нужно ли каждый раз перечить супруге, ставить жесткие условия и отстаивать свои границы, чтобы доказать себе и окружающим: «Я - мужик!» И главное - для чего?

Доказывать, что ты мужик, надо на работе

Саня, например, себя подкаблучником не считает. Говорит, он - умный мужчина, который умеет идти на компромиссы ради регулярного секса и тишины в доме. Ну как его осудить?

Не видит ничего предосудительного в такой модели семьи и Инга.

- Муж у меня не тряпка, - поясняет она. - Он озабочен глобальными вопросами, скажем, стоит ли Бразилии выходить из БРИКС, а я занимаюсь мелкими делами: планирую покупку дивана и штор.

Но шутки шутками, а может, им и правда удалось разгадать тайну семейного счастья? Ведь, как ни крути, атмосферу в доме всегда задает женщина. Недовольная - пилит, скандалит и критикует, удовлетворенная - печет торт и весело обсуждает соседку.

Не зря умные мужчины говорят, что не мужское это дело - подавлять жену, ставить ее на место и самоутверждаться за ее счет. Доказывать, что ты мужик, нужно на работе, на улице, а дома нужно быть ласковым зайкой.

А посмотрите на тех, кто решил доказать свою мужественность: пустился в загулы, завел тайную семью и даже детей на стороне, начал игнорировать потребности жены, бить ее... Разве счастливы они, эти мужчины? Вряд ли.

Да и для жен они, самостоятельные, строптивые, имеющие свое мнение мужчины, не мужьями зовутся, а «Ты мне все нервы вымотал, гад».

- Любимая, как мы смотримся вместе?

- Как серое пятно на королевской мантии.

- Дорогая, если ты не разрешишь мне сегодня выпить, я уйду из дома!

- ...И прибежишь через час голодный и плачущий.

- Я пойду сегодня с друзьями в ночной клуб, приду утром пьяный, и знаешь, кто мне будет снимать ботинки?

- Знаю, патологоанатом.

* * *

Так, может, подкаблучники - и есть самые счастливые мужья на свете? Может, именно они разгадали тайну семейного счастья? И вместо тренингов пикапа и соблазнения за два часа мужчин нужно с пеленок учить, как не перечить своим женщинам, ублажать и возвеличивать их?