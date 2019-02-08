Спасите наши уши

Никогда такого не было, и вот опять. Люди без вокальных данных попадут в федеральный эфир! Нет, речь не о новой «Фабрике звезд». Тут другое. Первый канал запустит шоу с рабочим названием «Смени пластинку».

«Нет ни голоса, ни слуха? Но вы без комплексов и с большим желанием прославиться? - гласит объявление. - Значит, вы - наш герой!»

О ведущих и призах пока ничего не известно. Зато понятен ключевой критерий отбора: участник должен быть из народа и совсем не иметь навыков вокализации. Можно давать петуха, петь мимо нот и не чувствовать ритм. Большое желание петь при этом приветствуется особым образом.

В постановочном анонсе нового шоу, которое подается как «уникальное», парень в кожаной куртке нарочито плохо исполняет хит Валерия Кипелова «Я свободен» прямо в продуктовом магазине на потеху публике. Видимо, такими создатели проекта и видят потенциальных участников.

На сайте Первого 1tv.ru в разделе «Кастинги» каждый желающий может заполнить анкету, чтобы принять участие в отборе. Нужно ответить на вопросы: «Оцените ваш вокал от 10 до 1, где 1 - ужасно», «Что говорят о вашем пении друзья и члены семьи?», «Почему вы хотите научиться петь?», «Почему нам следует выбрать именно вас?».

Но суть шоу не только в том, чтобы коллективно поржать над бездарными вокалистами. Оказывается, «там научат петь», рассказал «КП» источник на Первом. У безголосых участников будут и наставники, как в «Голосе»! Люди, которым медведь, слон и носорог по очереди наступили на ухо, получат профессиональные уроки вокала. И в кратчайшие сроки они преобразятся. Это ли не чудо? Определять победителя будет зритель. Самое эффектное преображение удостоят главного приза.

Чем-то это похоже на шоу «Знак качества», выходившее в 90-е на канале ТВ-6: это был народный смотр талантов - бенефис чудаковатых, угловатых, чаще всего неумело обращающихся со своим «даром», но открытых и честных людей. Там не только пели, но и читали стихи, плясали, ставили номера на пилоне и орудовали нунчаками с голым торсом. Почти всегда невпопад, зато с трогательной непосредственностью.

Сябитова легко освоилась в скользкой обстановке.

КСТАТИ

Розе Сябитовой доверили швабру

Какие еще программы скоро появятся в эфире.

1. «Русский керлинг». Спортивный проект Первого канала. В шоу знаменитости будут катать камни по льду и тереть его щетками, доказывая, что это не дурацкая забава, а олимпийский вид спорта, не чуждый русскому сердцу. Съемки прошли в атмосфере секретности, которую нарушила Роза Сябитова, опубликовавшая фото в Инстаграме. Сначала кажется, что псевдосваха из «Давай поженимся!» нашла работу по способностям, но нет - это керлинг. Премьера в конце февраля.

2. «Машина времени». Семейно-психологическое шоу для супружеских пар на грани развода. Психологи объяснят им, что у них в отношениях не так. Затем с помощью грима их состарят на 10, 20 и 40 лет. Предполагается, что это поможет супругам увидеть проблемы, которые они стараются не замечать: агрессия, проблемы с детьми и родственниками, алкоголизм, инфантильность, ложь и измены. Премьера на ТВ-3 в пятницу, 15 февраля, 18.30.

3. «Супершеф». Кулинарное реалити-шоу. Адаптация американского телепроекта знаменитого британского шеф-повара Гордона Рамзи «24 часа в ад и обратно», где он спасает убыточный ресторан всего за сутки. Русскую версию ведет известный шеф-повар и ресторатор Арам Мнацаканов.

Премьера в пятницу, 15 февраля, 18.30, Че.