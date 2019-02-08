Валерия два часа провела на хабаровской трассе в 30-градусный мороз

Имя водителя Toyota, который спас концерт Валерии в Комсомольске- на –Амуре и ее саму от переохлаждения и большого стресса мы так и не узнаем, но его удивление, наверняка, было огромным. Представляете, едете вы в Хабаровском крае на трассе, а тут Валерия и Иосиф Прихожин стоит, попутку ловит? Об этом неприятном происшествии сама певица рассказала в своем инстаграме.

7 февраля по пути из Хабаровска у пары сломалась машина. В итоге им пришлось два часа простоять на сильнейшем морозе.

- Мороз сегодня стоял злющий, и когда выезжали из Хабаровска, подумала, что если в такую погоду что-то на дороге случится, можно сто раз замёрзнуть, пока помощь придёт. Как в воду глядела. Через 200км пути наш автомобиль внезапно заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как вкопанный. Слава Богу, скорость была невысокой, так как выезжали со стоянки у придорожного кафе, и машина только начинала брать разгон. Поломка оказалась серьёзной, и передвигаться на этом автомобиле оказалось совершенно невозможным, - рассказала звезда.

valeriya Фото сделано в гримерке за час до концерта в Комсомольске на Амуре.

Но благо, что сообразительный муж, тут же взял ситуацию в свои руки и принял решение ловить попутную машину, которая смогла бы докинуть их до города.

- Йося принял решение ловить попутку, так как автомобиль мог бы нас забрать с этой точки только через 2 часа- мы остановились ровно на полпути между городом отправления и точкой прибытия. Нас подобрало неизвестно откуда взявшееся такси- разбитая 30-летнего возраста Toyota с плохо работающей печкой и сломанными ремнями безопасности, причём с правым рулём управления. Когда машина шла на обгон, рядом сидящий с водителем человек должен был описывать ситуацию на дороге - можно совершать какие - то маневры или нет, потому что сам шофёр ничего не видел. Целый час ехали на этой драндулетке, замерзли вдрызг, пока мы не пересели на отправленную за нами машину. Спасибо, конечно, водителю (и наша благодарность была, разумеется, и материальной тоже), но мне все равно не понять, почему для перевозки пассажиров используются такие аварийные автомобили. Хоть этот не развалился, пока добирались до места. Слава Богу, все успели. Концерт отыграли с каким-то особенным драйвом, - написала она в "Инстаграме".