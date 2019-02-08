Молодого любовника Наоми Кэмпбелл заподозрили в желании сделать карьеру на имени топ-модели

Помимо признанного эпитета «темнокожая пантера» Наоми Кэмпбелл в узких кругах известна еще под «псевдонимом» длинноногая акула, за хладнокровие с которым расстается с мужчинами, которые ей чем-то не угодили. Хотя зная взрывной темперамент топ-модели, в этом можно усомниться. Но то, что она легко рвет отношения и тут же завязывает новые – установленный факт. Так, только за прошлый год Наоми сменила двух любовников – рэперу Skepta и Wizkid. Причем оба возлюбленных были младше красавицы намного.

А две недели назад СМИ заговорили, что у Кемпбелл новый трофей - бывший солист группы One Direction Лиам Пей. Красавец, на минуточку, младше «пантеры» на 25 лет. За время их отношений длинноногая манекенщица успела познакомить его со своими влиятельными друзьями, включая такую знаменитость, как глава Hugo Boss — Бруно Зельце. И Пейн сильно надеется, что он поможет ему начать модельную карьеру. И конечно, кто как не Наоми поможет ему в этом?! Они же все-таки любовники.

Однако же, друзья Лиама считают, что зря он затеял эту авантюру. Кэмпбелл поиграет с ним, а потом разобьет его сердце, как она это делает постоянно. Ну, поживем – увидим. А пока парочка выглядит очень счастливой, что они еще раз доказали, появившись вместе на вечеринке в Лондоне.

Надо отметить, что у Пея донжуанский список тоже будь здоров. В его объятиях побывали актриса и модели, певицы и даже одна британская художница. Певица Шерил Коул родила от него сына Беара, которому скоро исполнится два года. Однако его достижения на любовном фронте все же значительно скромнее, чем у Наоми. Лиам признался недавно друзьям, что просто не может поверить своему счастью, что такая невероятная красавица, как Наоми, обратила на него внимание. Ведь в прошлом Наоми встречалась со множеством звезд первой величины, включая Роберта Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Эрика Клептона, Майка Тайсона, миллионеров Флавио Бриаторе, Владислава Доронина, и даже нынешнего князя Монако — Альбера.