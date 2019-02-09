Педофилы и педофобы

В немецком фильме с громким названием «Разрушительница системы» Норы Фингшайдт задействована 9-летняя девочка, по причине ранних психологических травм страдающая неконтролируемыми вспышками гнева. С ней носятся как с писанной торбой, но она делает невозможной заботой о ней, то посылая заботящихся о ней матом и мочась им под дверь, то, наоборот, объявляя их своими родителями, что в долгосрочной перспективе еще хуже. Ясно, что мелкому монстру нужна любовь и семья, но при всей развитости системы социального обеспечения в Германии никто не готов посвятить ей полностью своё психическое здоровье и отдать жизнь, даже ее собственная мать. Глядя на это предсказуемо невыносимое существо, нетрудно возненавидеть детей как класс. Монотонный, ходящий по кругу, никак не развивающийся сюжет фильма оставляет девчонку в момент, когда ей удаётся в очередной раз вырваться на свободу (ее хотели отправить подальше, в Африку) - дальше будет опять смирительная рубашка.

В фильме с «Разрушительница системы» задействована 9-летняя девочка, по причине ранних психологических травм страдающая неконтролируемыми вспышками гнева.

Тема детских травм в центре и нового фильма Франсуа Озона «Милостью божьей». Экс-провокатор и эротоман Озон никогда не подходил ближе к морализму и социальному реализму. Как никогда не снимал по реальным историям - это фильм, чьё действие даже еще не закончено, а продолжается прямо сейчас в городе Лион, где несколько взрослых мужчин подали в суд на священника, принуждавшего их к сексу в летних католических лагерях. Священник во всем сознался и попросил считать его больным человеком, но его, разумеется, как может покрывает церковь, лишь на словах готовая бороться за чистоту в своих рядах. Фильм следует историям пострадавших и их семей, во всех подробностях повествуя о том, как болезнь и разложение одних порождают душевное нездоровье в других. Не отрицая важности темы (особенно в эпоху #MeToo, когда публичные заявления сексуального характера стали почти общим местом), не принижая праведный пафос необходимости выволакивать на свет секреты прошлого, как бы ни упирались те, кому выгодно держать все под покровом тайны, нельзя не сказать, что «Милостью божьей» - наименее кинематографичная, самая болтливая и нудная вещь французского режиссёра, парадоксально ударившегося в проповедничество в фильме, призывающем церковь к ответу.