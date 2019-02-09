Любовь и зла, и часто непонятна

Как-то в командировке в далеком городе столкнулся я с интересной женщиной. По служебной надобности, естественно. Дама из научной среды и весьма влиятельная в том городе. Жизнерадостная, открытая. Пригласила меня на ужин к себе домой. Когда я согласился, предупредила, что у нее в квартире зять Гриша алкоголик. Он человек спокойный, но в силу недуга на дурачка похож. И это меня не должно смущать. Лечить, по ее словам, зятя уже бессмысленно. Приходится с тем и жить. Благо зарплата позволяет на водку тратиться.

Ладно. Купил я торт и пришел по адресу. Дверь открыла хозяйки дочь, удивительная красавица лет тридцати пяти. Познакомила с сыном школьником, с мужем Гришей. Последний, как и предупредили, был неприлично пьян, от лица тупой. При этом вполне опрятен. Его посадили за общий стол и относились к нему как к равному. Застолье получилось веселым. Больше тараторили мы с хозяйкой. Чуть реже вступала дочка. При этом дочка заботливо так ухаживала за Гришей и что-то на ухо ему нашептывала, улыбаясь. Грише беседа наша была явно неинтересна. Когда он подавал голос, это означало, что Грише надо налить. Мы уже пОходя чокались с ним бокалами и продолжали тему.

Напоследок дочка вызвалась проводить меня до проспекта. Тут я ее и спросил:

- Ты зачем с этим Гришей с таким живешь?

- Люблю его, - сказала она и добавила, - а когда человека любишь, ты на него ничуть не обидишься, если он даже грязными сапогами пройдется по столу, по чистой скатерти.

При этом лицо моей провожатой выражало такую истину, что усомниться в словах я никак не мог.

Эту историю я рассказал недавно моей жене. Жена не верит, что на свете может быть такая любовь. Жалость – по ее мнению, и не более.

- Нет, - говорю, - Наташа, в тебе возвышенного романтизму по этой части! А я вот верю той молодой женщине.

Интересно, что читатели думают?