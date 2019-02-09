«Обыкновенный пиар»: Военный эксперт о призыве адмирала ВМС США нанести удар по России

В Пентагоне предложили нанести превентивный удар по России. Такую идею озвучил руководитель военно-морскими операциями ВМС США Джон Ричардсон.

- Москва ведет агрессивную политику по захвату земли и моря, - сказал адмирал на заседании в Атлантическом совете. На вопрос экс-заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу о том, что могут сделать американцы, чтобы дать отпор России Ричардсон отрезал, что пришло время нанести первый удар.

- Соединённые Штаты должны думать не только об ответных мерах, но и о том, на каких плацдармах потенциальных военных действий мы должны действовать первыми. Я думаю, было бы замечательно, если бы мы сумели заставить россиян реагировать на наш первый ход. Играя белыми фигурами, можно получить преимущество во времени, - сказал военный.

Адмирал добавил, что Штатам также следует расширить свои программы по обучению военных в соседних с Россией государствах. Например, в Румынии.

- Одна из областей, в которых мы делаем что-то новое, связана с противоракетной обороной.

У нас есть Aegis Ashore в Румынии (американская система противоракетной обороны «Иджис» — Ред.), и по-моему это даёт нам огромный потенциал для ответа России, - резюмировал Ричардсон.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

- Такие заявления звучат в рамках риторики со стороны Сената США. Руководитель военно-морскими операциями ВМС идёт в ногу с их агрессивной политикой по отношению к России, — сказал Зампред Комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин. - Мы защищаем свои границы и не собираемся ни на кого нападать.

ЭКСПЕРТ: ПУСТЬ РИСКНУТ

- Призывы американских военных ударить по России звучали и раньше. Тут никакой сенсации на самом деле нет, - рассказал «КП» военный эксперт Алексей Борзенко. - Но любой специалист вам скажет, что все это пустая болтовня. Обыкновенный пиар - не более того. Сейчас пусками ракет управляет электроника, и система ответного удара просто не даст американцам никакого шанса на выживание. Мы не знаем, что побудило адмирала Ричардсона ляпнуть такую глупость. Может он скоро отправится на пенсию, и решил таким образом отметиться. А может он просто непрофессионал, и не отдаёт отчёта своим словам.

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