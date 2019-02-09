2019-02-09T17:50:23+03:00
Политика

Порошенко пообещал запускать в космос украинские ракеты из Флориды

И доставлять украинцев в каждое село скоростными поездами. Барон Мюнхгаузен померк на фоне фантазии этого кандидата
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
Поделиться:
Петр Порошенко.Петр Порошенко.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Выборная кампания в президенты Украины еще не началась в Незалежной, а психическое здоровье некоторых кандидатов или хотя бы их ответственность за собственные слова уже заставляют желать лучшего.

- Реальнi справi, а не брехливi обiцянки! – пообещал Порошенко своим избирателям, представляя свою программу обещаний избирателям. И тут же исполнил показательную программу из этих самых «лживых обещаний».

- Днепровский «Южмаш» и ряд предприятий дают возможность в разы увеличить запуск с космос ракет и спутников с украинскими компонентами. Украина скоро запустит ракеты с Канаверал, тем более, что наши связи с НАСА крепнут и развиваются, - буквально заявил он на форуме «открытый диалог», который, как сообщает «Страна.uа», в эту субботу проходит в Киеве. Ни больше, ни меньше. Украинские кастрюли, пардон, ракеты взлетят с космодрома во Флориде. Как их туда доставлять, откуда, за какие деньги, но самое главное - кто их сделает? Куча вопросов. но Петя упоенно машет волшебной дудочкой крысоловоа. Ведь в нее даже дудеть не надо. Знай маши, а элехторат (это не ошибка) будет завороженно внимать. Кстати, на Байконуре уже кучу лет на складе пылится украинский спутник «Лыбедь», который Незалежная никак не может запустить. С уже готового космодрома.

А еще Порошенко пообещал, что поезда «Интерсити» будут доставлять пассажиров в каждое украинское село. Сейчас эти «скоростные» составы из одного вагона в каждом из них возят пассажиров с вокзала в Киеве в международный аэропорт Борисполь и назад. Ну как возят? Когда не ломаются посреди поля, и авиапассажирам не приходится добираться до места назначения пешком по снегу. Говорят, уже привычную колею натоптали.

Но в будущем, конечно же, все будет совсем не так. Потому что Америка Украине, нет, не подарит, а продаст в кредит электровозы собственного производства. Благо кредит Трамп уже, как сказал Порошенко, выделил. А сам договор о сделке ценой в миллиард долларов был подписан еще в феврале прошлого года «Укрзализныцей» и General Electric в присутствии посла США и самого Порошенко.

Первые электровозы уже появились на Украине. Правда, и тут не обошлось без «сюрпризов». Уже несколько раз хваленый американский электровоз не мог сдвинуть с места товарный состав в 40 с небольшим вагонов, и состав вместе с американской машиной приходилось тянуть старым советским локомотивам. Которые, кстати, до сих пор исправно тянут и 60-тивагонные составы, и даже более тяжелые.

Единственное, чего не пообещал Порошенко своим сторонникам на форуме – так это построить и запустить на Украине гиперлуп Илона Маска, как это хотел сделать министр инфраструктуры Омелян. Буквально на днях признавшийся, что он не Гарри Поттер, и у него нет волшебной палочки.

- Правительство — это не Хогвартс, у нас нет волшебных палочек, чтобы отремонтировать все дороги, - огрызнулся Омелян в ответ на претензии к состоянию дорог в стране, высказанным ему на «правительственном часе» в Верховной Раде в пятницу. - Благодаря Дорожному фонду каждая область продолжает строительство дорог. На протяжении пяти лет работы Дорожного фонда мы отстроим магистрали, которые соединяют областные центры и наведем порядок на основных центральных магистралях каждой области.

И подчеркнул, что только для ремонта ему необходимо 200 млрд. гривен в год. А для восстановления дорог с нуля – как минимум, 300 млрд. ежегодно. Но от гиперлупа Омеляне не отказался. Может, поэтому Порошенко и не стал затрагивать эту тему, что это «чужая корова», и ее «доит» не он.

А, может, потому и не стал говорить, что все эти будущие перемоги из цикла ненаучной фантастики занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич озвучил еще до обеда участников форума. На который организаторы привезли не только закуски и соки, но и, как утверждают очевидцы, вино «Коблево» и водку «Президентский стандарт». Десятками коробок.

Кто знает, может после «Президентского стандарта» именуемый президентом Украины человек и дойдет до того самого состояния своей фантазии, который многие на Незалежной уже стали считать для него стандартным. И мы еще услышим про гиперлупу. Или про еще какой-нибудь такой же «реальный» проект. Который после «стандарта» избиратели примут на «ура» и без всякой логики или каких-то иных аргументов.

Жители Киева, Одессы, Харькова и Львова высказывают свое мнение относительно предстоящих президентских выборов на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Олег Царев: Когда Зеленский сказал послам стран ЕС, что первым встретится с Путиным, те были в шоке!
Бывший кандидат в президенты Украины в интервью «Комсомольской правде» оценил расклад сил в президентской гонке в соседней стране. Самые интересные моменты - приводим на kp.ru [видео]
Николай Стариков: Янукович - живой пример того, что бывает с политиком, поверившим, что Запад выполнит свои обещания
Обсуждаем с известным публицистом, можно ли о чем-то договариваться с Западом, что случилось с венесуэльским экономическим чудом и почему всплыл Янукович
«Мы-то переживем. А вот они еще больше загоняют себя в угол»: Пушков прокомментировал разрыв Украиной соглашения об обмене правовой информацией
Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информполитике заявил в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Советник главы ЛНР: В заявлении Климкина — полное неуважение к жителям Донбасса
Родион Мирошник, представитель Луганской Народной Республики на Минских переговорах прокомментировал «КП» заявление главы украинского МИДа о промывке мозгов тем, кто живет на юго-востоке страны
Новости 24
Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что гордится тем, что он русский
Пять картин Гитлера уйдут с молотка в Германии
Путин обсудил с президентом Киргизии двусторонние отношения
В сирийском Дейр-эз-Зоре при авиаударе коалиции погибли трое мирных жителей
В МВД Чехии не исключают возможность размещения американских ПРО
ЦИК Украины обнаружил у Порошенко незадекларированное судно и неуплаченные налоги
В Париже участнику протестов «желтых жилетов» оторвало руку полицейской гранатой
После Brexit более 250 компаний могут начать свой бизнес в Нидерландах
Порошенко объявил о старте своей предвыборной кампании
Суд Киева отказался закрывать дело Гройсмана о злоупотреблении властью
В МИД РФ назвали условия транзита газа через Украину
Умер герой мема о плачущих мужчинах Рокки Локридж
Память умерших в Турции российских дипломатов почтили в Стамбуле
МИД РФ заверил, что санкции США не причиняют существенного вреда России
Представитель Франции на Евровидении признался, что является поклонником Сергея Лазарева
В Сирии проходят акции протеста против блокирования доставки гуманитарной помощи подконтрольными США силами
В Венесуэле опровергли заявления о гуманитарном кризисе в стране
На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей
В Чите стартовал очный этап губернаторского кадрового проекта «Забайкальский призыв»
МИД: санкции США являются инструментов нечистоплотным методом борьбы
"Россияне нам не братья": в сети появилось видео перепалки Зеленского с ветеранами АТО во Львове