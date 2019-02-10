2019-02-10T12:48:15+03:00
Экономика

Стоматологам готовы предлагать зарплату больше, чем они просят

В среднем работодатели в состоянии выложить 100 тысяч рублей для тех, кто просит 50
Владимир НИКОЛАЕВ
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Международный день стоматолога отмечается 9 февраля.Международный день стоматолога отмечается 9 февраля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В преддверии Международного дня стоматолога, который отмечается 9 февраля, сервис Rabota.ru изучил, сколько хотят зарабатывать зубные врачи и медсестры в крупных городах России, и какие деньги им готовы платить работодатели.

Результаты оказались неожиданными. В Москве, например, медсестра стоматологии претендует в среднем на 40 тыс руб в месяц, тогда как работодатели предлагают 50 тыс.

Ассистент врача готов работать в среднем за 30 тыс, а среднее предложение - 50 тыс. руб.

Самая большая разница между ожиданиями и предложениями у врачей-стоматологов. Соискатели согласны на 50 тыс рублей, а работодатели готовы выложить 100 тыс руб. и выше.

Казалось бы, парадокс. Оказывается, нет, все логично. "Работодатели готовы платить намного больше, чем просят соискатели, но не всем, а только опытным и умелым специалистам", - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе сервиса Rabota.ru. А таких, получается, среди ищущих работу немного.

К слову сказать, 100 тыс в Москве — совсем не предел. Одна столичная клинка ищет, например, стоматолога-имплантолога, обещая платить до 400 тысяч рублей в месяц. Помимо профессиональных дипломов и стажа необходимы еще коммуникационные навыки и правильная речь, отмечается в объявлении.

Сколько готовы платить

Сколько готовы платить

Сколько хотят получать

Сколько хотят получать

ИСТОЧНИК KP.RU

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