Елизавета Туктамышева в Словении выиграла свой первый турнир после болезни

В словенской Любляне в воскресенье, 10 февраля, прошел международный турнир по фигурному катанию Dragon Trpohy и в соревнованиях среди женщин победа досталась 22-летней фигуристке из России Елизавете Туктамышевой. Спортсменка, которая "вооружена" тройным акселем, не смогла выполнить этот прыжок в обоих выступлениях.

Однако же, ей все равно хватило для первого места - 188,11 балла по итогам двух выступлений. В прозвольной Лиза получила от судей 122,45. Туктамышева была первой в обоих выступлениях на турнире в Словении.

Второе место заняла еще одна россиянка - Анастасия Гулякова (164,43). "Бронза" у итальянки Марины Пиредды - 159,10. Ранее на этом же турнире первым среди мужчин был с результатом 216,63 Александр Петров.

Елизавета Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница финала Гран-При 2014/2015 и бронзовый призер финала сезона 2018/2019. Теперь же ожидается в ближайшее время решение о том, выступит ли в сборной России на чемпионате мира Елизавета. Все потому, что перед чемпионатом России Туктамышева попала в больницу с воспалением легких. Так что турнир в Словении - первая победа Елизаветы после болезни. Фигуристка вновь начинает обретать свою спортивную форму.