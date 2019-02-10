2019-02-10T22:25:30+03:00
Спорт

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменили из-за морозов

В воскресенье должны были пройти два спринта
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Спринтерских гонок на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде не будет.Спринтерских гонок на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде не будет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международный союз биатлонистов принял решение не проводить две последних гонки на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Причина - слишком низкая температура, согласно правилам IBU на старт нельзя выходить, когда на улице больше -20 градусов.

Таким образом, на седьмом этапе в Кэнморе не состоятся два спринта - среди мужчин и женщин. Изначально они даже были перенесены с 9 на 10 февраля, все надеялись на потепление в Канаде. Однако же этого не произошло. Ранее из-за морозов были сокращены дистанции и штрафные наказания на индивидуальных гонках. А спринтерские гонки стали заменой для масс-стартов, которые изначально стояли в программе.

Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе у себя в личном твиттере прокомментировал решение об отмене состязаний:

- IBU принял правильное решение отменить сегодняшние гонки. Это сбережет здоровье спортсменов. Очень жалко Кэнмор, который приложил много усилий для подготовки соревнований. Увидимся, Канада.

Ранее в двух мужских гонках наша команда выиграла две бронзовые медали - гонки удались Александру Логинову в индивидуалке, а затем сборной России в эстафете. Итог этапа Кубка мира в Кэнморе суров - всего лишь по 2 гонки у мужчин и женщин. Лидерами общего зачета Кубка мира остались норвежец Йоханнес Бе и Доротея Вирер из Италии.

Следующий, восьмой этап Кубка мира, пройдет в американском Солт-Лейк-Сити с 14 по 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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